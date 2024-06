Las gafas de sol favoritas de Blanca Suárez que no debes perder de vista este verano y sólo cuestan 65 euros

El pasado 13 de marzo, Blanca Suárez (35 años), como embajadora de la marca, presentaba en Madrid la nueva colección de Mr. Boho. Una firma que le atrajo desde el primer momento, tal y como reveló ella misma en una entrevista con EL ESPAÑOL.

Desde entonces, en sus redes, la actriz se ha mostrado con varios diseños de la marca. Tanto en su versión graduadas como de sol. Este último, un must entre sus accesorios, como aseguró en aquella charla en la que, en concreto, presentaba todas las novedades de Freedom to be Different. Así, no resulta extraño que haya añadido a su armario el modelo Bondi Branch en todos sus colores.

En cuanto al diseño, las gafas en cuestión son de forma cuadrada y saltan a la vista por la mezcla del clásico carey con otra tonalidad: verde, rojo, azul o amarillo. Blanca Suárez, a juzgar por uno de sus últimos post y una serie de instantáneas que ha publicado en sus stories, los tiene casi todos.

El pasado 27 de mayo, en su feed de Instagram compartía un posado desde Valencia en el que se le veía completar un look cómodo y deportivo con las Bondi Branch verde. Este miércoles, día 12 de junio ha vuelto a lucirlas en un vídeo posteado en sus stories, pero además, las ha intercambiado por las azules y las amarillas.

Aunque a Blanca Suárez le "encantan" las gafas "estrechitas", según confirmó en la presentación de aquella colección de la marca, es consciente de que "las gafas grandes y de pasta gorda", como las que ha lucido recientemente, "son las que mejor" le sientan.

Blanca Sua´rez con gafas de Mr. Boho. Instagram

El modelo en cuestión forma parte de la colección cápsula primavera-verano 2024. Tal y como explican desde Mr. Boho, en estos diseños el carey -aunque está presente- pasa a un segundo plano para "hacer protagonista al color, presente en la parte superior de frontal y varillas". Se trata de una mezcla de lo clásico con lo moderno o, como exponen desde la marca, de "una oda a la naturaleza y su poder inspirador; una confrontación de líneas rectas y orgánicas, colores vivos y sobrios".

Independientemente del color, todos tienen el mismo precio: 65 euros. Están a la venta en la página web de la firma y son una apuesta segura para los meses de verano. Con esta propuesta, Mr. Boho sigue su línea de "crear productos en constante evolución e intentar conseguir la máxima eficiencia con precios competitivos".