Chaqueta corta satinada y pantalón fluido: el último 'look' con el que Nuria Roca ha arrasado

En los últimos tiempos, Nuria Roca (52 años) se ha convertido en todo un referente de estilo para muchas de las personas que suman el millón de seguidores que acumula en su perfil de Instagram. Sabedora de ello, la presentadora y escritora suele aprovechar cada ocasión que tiene para retratar sus looks preferidos y compartirlos luego en las redes sociales.

más allá de trabajar en la televisión y conducir el programa de La Sexta, La Roca, la mujer de Juan del Val (53) es toda una influencer. Como si de una it girl se tratase, gran parte de sus publicaciones se centran en su vestuario, con el que no deja de crear tendencia.

Este pasado jueves, en la tertulia de actualidad del espacio El Hormiguero, Nuria Roca ha brillado con luz propia con un conjunto de dos piezas con el que ha querido hacer un guiño a las hormigas más famosas de la televisión. El característico color de estas hormiguas es el que ha escogido Nuria Roca para su última aparición en el programa, haciendo juego con Trancas y Barrancas.

Esta vez, la presentadora se ha decantado por un traje de chaqueta y pantalón de la firma parisina Sandro, de efecto satinado, que cuenta con una chaqueta corta y redondeada para resaltar la cintura, cuello de solapas y hombreras. La chaqueta cuesta 345 euros.

En cuanto al pantalón, se especifica en la página web que es degradado, de mezcla de lino con pliegues a lo largo de la pierna, tiene además cinco bolsillos y un cierre de cremallera. Cuesta 275 euros.

Sin lugar a dudas, Nuria luce fantástica con este dos piezas que realza su figura por el corte a la cintura de la chaqueta y hace sus piernas más largas gracias al pantalón fluido. Las reacciones a su publicación no se han hecho esperar: "Espectacular", "Divina", "Siempre linda", "Me encanta". Eso sí, a una seguidora no le ha gustado nada: "Siempre estás guapa, pero tu look de hoy no es de los más bonitos".

Su amiga Patricia Cerezo (52), exmujer de Ramón García (62), también ha querido trasladar su agrado por el traje con tres emojis de corazones rojos. Sandro Paris no sólo ha conquistado el vestidor de algunas de las influencers más poderosas de nuestro país, sino que ha llegado a debutar en el vestidor de Tamara Falcó (42), Sara Carbonero (40) o el de Letizia (51).