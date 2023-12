Anna Padilla arrasa con el mono vaquero que más estiliza: es de Mango y cuesta menos de 50 euros

La hija de Paz Padilla (54 años), Anna Ferrer Padilla (26), es una de las influencers que desde hace tiempo se ha hecho hueco en el mundo de las redes sociales. Así, siempre ha demostrado que la moda es indispensable en su vida y que, siempre que comparte sus looks, da lecciones de estilo a golpe de post.

Después de que los primeros capítulos de Te falta un viaje, programa de Cuatro protagonizado por madre e hija viera la luz en televisión, Anna ha aprovechado para hacer un viaje exprés a Cádiz y regresar lo antes posible a Madrid, su hogar.

"Acabar el año aquí es todo lo que necesito. No sé qué tiene Cádiz, pero siempre que vengo me recarga las pilas. No quiero irme", señala en una publicación de su Instagram ante sus más de 800.000 seguidores.

Todo usuario de las redes que sigue a la joven sabe que no es de las que apuesta por la extravagancia, sino que se decanta por los estilismos más casual y de lo más cómodos.

Prueba de ello es este último look que ha arrasado y con el que ha enloquecido a sus followers. "Top", "Qué guapa", "Preciosa amor", "¿La referencia de la prenda?", son algunos de los comentarios que se encuentran en la imagen que va acumulando más y más likes.

Se trata del mono vaquero que más estiliza de Mango. Está confeccionado en tejido de algodón y denim y cuenta con un diseño largo, con cuello camisero y manga larga con puños abotonados.

Mono vaquero de Mango. Mango

Además, presenta dos bolsillos abotonados en el pecho, otros dos laterales y un par mász de parche en la parte posterior. Se cierra con cremallera y botones.

Está diseñado en Barcelona y la firma fabrica tallas de la XXS a la XXL. Y estás de suerte, ya que todavía quedan todas disponibles a través de la página web. Cuesta 49,99 euros y es de esas prendas que se convierten en un fondo de armario básico y con el que, sin duda, irás de lo más cómoda y a la última.

