Quién es Lucie Lucas, la actriz que ha acusado a Victoria Abril de agresión sexual en los rodajes

Ese inesperado giro de guion al que se agarran algunos directores para concluir sus películas parece haber tenido una réplica en la realidad. Como tantas otras veces, y tirando de tópico, la ficción ha quedado eclipsada por el acontecer diario. En esta ocasión, lo ha hecho en Francia. País acostumbrado al escándalo, el gremio cinematográfico se ha sacudido en pocas horas por varias polémicas. El antecedente viene de antes: Gérard Depardieu (75 años), todo un icono en el cine galo, sumó a sus controvertidas decisiones la denuncia de varias mujeres por violación y abusos sexuales.

Unos días después, 56 personalidades del gremio firmaban una carta de apoyo al protagonista de Cyrano de Bergerac en su versión cinematográfica. Entre ellas estaba Victoria Abril (64), actriz mítica española con una larga trayectoria también en el país vecino. La intérprete nacida en Málaga ha compatibilizado sus éxitos nacionales con rodajes en el sector galo y se caracteriza por su vehemencia y soltura: basta con recordar sus palabras poniendo en entredicho la pandemia de COVID-19 en 2021, por las que pidió disculpas.

Ahora, a esta 'chica Almodóvar' se le ha añadido otro inconveniente en su carrera. Este miércoles, 27 de diciembre, ha sido acusada de agresión sexual por una de sus compañeras de rodaje. Lucie Lucas, con quien compartió plano en la serie Clem, estrenada en Francia en 2010, ha aprovechado este documento contra el actor francés para romper el silencio y apuntar hacia la veterana intérprete.

"Llevo 15 años como actriz y he estado protegiendo a una buena parte de estos boomers degenerados al no decir en una entrevista todo el daño que hacen a otros en un set. He estado eternamente respondiendo a los periodistas que todo salió muy bien, que todos son tan lindos y encantadores... ¡mientras que a menudo es totalmente falso! ¿Cuántos comportamientos inaceptables he callado?", escribe Lucie Lucas en el comentario publicado en Instagram.

Tiene Lucas, según prosigue, "mucho que decir sobre algunas personas en esta encantadora lista de cofirmantes". "Hola, Victoria... ¿Quieres que hablemos de tus numerosas agresiones, incluyendo agresiones sexuales hacia tus compañeros? Ahora que lo pienso, no me sorprende que hayas firmado ese panfleto... tú también te asustas. Ya basta de locuras", ha sentenciado la actriz, atacando frontalmente a Abril, que aún no se ha pronunciado.

Compañera con secuela

Para contextualizar este ataque, habría que ver quién es Lucie Lucas y por qué ha lanzado tales palabras en su perfil público. Esta actriz, nacida el 26 de marzo de 1986, ha ejercido de modelo y se describe escuetamente como "actriz". Sus inicios están ligados al teatro: da clases desde los ocho años, algo que la llevó a una agencia. Con algunas campañas publicitarias a sus espaldas, debuta en el cine con 15 años y luego en la televisión con Los Pequeños Homicidios de Agatha Christie, de 2009.

Su papel más representativo fue el de Clémentine Boissier, en la mencionada serie Clem de 2010. Ahí es donde comparte secuencias con Victoria Abril en los dos papeles principales. Más tarde se convierte en imagen de marcas como Antonelle o volviendo a ponerse frente a las cámaras en cortometrajes o incluso producciones portuguesas. En diciembre de 2015, a Lucas se la incluyó en el top 10 de las mujeres francesas más sexys. En aquel momento, ya estaba casada con Adrien, un amigo de la infancia, y tenía a sus dos hijas.

Y este año ha vuelto con fuerza: ha retomado aquel serial que le dio la fama en un reencuentro y ha estrenado Cannes Confidencial, de nacionalidad inglesa. En el especial de Clem, que se despidió de la española en la octava temporada, volvieron a llamar a Victoria Abril para hacer un cameo. Lucie Lucas declaró entonces que "no podía parar de llorar" por reencontrarse con su madre en la ficción. "Me conmovió mucho. Tenía lagos de lágrimas en los ojos al leer el guion y poder proyectar este reencuentro real porque, lamentablemente, no habíamos tenido la oportunidad de vernos de nuevo tras su salida de la serie. Tenía muchas ganas. El cariño entre nosotras seguía intacto. Fue muy conmovedor y alegre", declaraba a Télé-Loisirs.

Mensaje que suena extraño después de esta reciente publicación, aunque sigue la línea de los exhibidos últimamente, donde habla del medioambiente o de la violencia hacia las mujeres. El 8 de diciembre, con motivo de las denuncias a Depardieu, escribía esto: "Mi corazón nunca ha estado más conectado a todas las víctimas del sexismo, la agresión sexual, la violación, el incesto... Les envío toda mi ternura y amor. Infinita gratitud y lluvia de brillo sobre quienes denuncian, dicen no, obstaculizan, se quejan, investigan, testifican y manifiestan. Todos aquellos que se preocupan, escuchan, refinan, echan una mano, educan, crean conciencia y luchan por cambiar el mundo".

