Primeras palabras de Victoria Abril tras ser acusada de agresión sexual por parte de la actriz Lucie Lucas

La celebérrima actriz española Victoria Abril (64 años) se ha convertido en noticia en las últimas horas, y no precisamente por su trabajo en el séptimo arte. A la artista le persigue la polémica. Si bien en plena pandemia de Covid-19 su nombre ocupó los titulares de los principales medios de comunicación por una controvertida opinión que vertió en público sobre el "coronacirco", en sus propias palabras, ahora se enfrenta a otro escándalo.

La veterana intérprete ha defendido en los últimos días a Gérard Depardieu (75), acusado de violación por parte de 13 mujeres. Un gesto que ha provocado que una compañera de Abril, Lucie Lucas, con quien coincidió Victoria en el rodaje de la serie francesa Clem, la haya atacado en su red social, señalándola de presunta agresora sexual.

"(...) ¡Hola, Victoria...! ¿Quieres que hablemos de tus numerosas agresiones, incluyendo agresiones sexuales, hacia tus compañeros?", es parte del texto que ha posteado Lucas. Una seria y dura acusación que ha dado la vuelta al mundo en cuestión de horas. Como no podía ser de otro modo, la reacción de Victoria Abril no se ha hecho esperar.

[Quién es Lucie Lucas, la actriz que ha acusado a Victoria Abril de agresión sexual en los rodajes]

Victoria junto a la actriz Lucie Lucas en un acto público en Francia, en 2013. Gtres

Ha sido el equipo del espacio de Telecinco TardeAR, presentado por Ana Rosa Quintana (67), quien ha conseguido las esperadas primeras y rotundas palabras de Victoria Abril. La actriz ha respondido, escuetamente, que no sabe de lo que habla su excompañera, mostrando un evidente enfado al conocer la noticia.

"Dice que no tiene nada que decir, que no le molesten más", ha informado la periodista que ha contactado con la protagonista de cintas tan conocidas como Átame o Tacones lejanos. Unas primeras palabras que dejan ver que la actriz desconocía la noticia que lleva acaparando titulares desde este pasado miércoles, día 27 de diciembre.

Ambas actrices posando juntas en un acto público en París, en 2011. Gtres

Leticia Requejo, colaboradora de TardeAR, ha añadido que Abril no va a pronunciarse sobre el tema. "No se ha hecho en un juzgado", ha apostillado la periodista, para añadir: "La he notado un poco enfadada y me ha pedido que no la volviese a escribir porque no tenía nada que decir".

Hay que recordar que en su incendiaria publicación, la actriz Lucie Lucas acusa a Victoria Abril de haber agredido sexualmente a dos intérpretes, y le afea su hipocresía al apoyar a Depardieu por su comportamiento vejatorio. "Pensándolo bien, no me sorprende que hayas firmado... Tú también flipas y pensándolo bien, tienes razón. Basta ya de delirar", ha escrito Lucas en Instagram.

"Llevo 15 años como actriz y he estado protegiendo a una buena parte de estos boomers degenerados al no decir en una entrevista todo el daño que hacen a otros en un set. He estado eternamente respondiendo a los periodistas que todo salió muy bien, que todos son tan lindos y encantadores...¡mientras que a menudo es totalmente falso! ¿Cuántos comportamientos inaceptables he callado?", se lamenta Lucas.

Pese a esta manifiesta animadversión que siente Lucas hacia Victoria Abril, curiosamente, hace un mes, con motivo de un episodio especial de la decimotercera y última temporada de Clem, Victoria Abril volvía a modo de cameo. Lucie Lucas declaró, por aquel entonces, que "no podía parar de llorar" por reencontrarse con su madre en la ficción.

"Me conmovió mucho. Tenía lagos de lágrimas en los ojos al leer el guion y poder proyectar este reencuentro real porque, lamentablemente, no habíamos tenido la oportunidad de vernos de nuevo tras su salida de la serie. Tenía muchas ganas. El cariño entre nosotras seguía intacto. Fue muy conmovedor y alegre", declaró a Télé-Loisirs. Unas declaraciones que se produjeron hace tan solo unas semanas y que se contradicen con la denuncia que acaba de hacer.

La defensa de Depardieu

Fue el pasado martes, 26 de diciembre, cuando 50 artistas firmaron una tribuna publicada en Le Figaro para apoyar al Gérard Depardieu tras las numerosas denuncias recibidas en su contra en las últimas semanas. Entre los firmantes, hay rostros conocidos internacionalmente como Carla Bruni (56), Benoit Poelvoorde (59), Carole Bouquet (66) y Charlotte Rampling (77).

"No podemos seguir callando", defienden en la publicación. En el texto que ha levantado ampollas, los signatarios denuncian lo que consideran un "linchamiento" mediático contra Depardieu y esperan que sea la Justicia la que "haga su trabajo".

Sigue los temas que te interesan