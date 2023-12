Victoria Abril, acusada de agresión sexual por parte de su compañera de reparto, la actriz Lucie Lucas

En las últimas semanas, Gérard Depardieu (75 años) se ha convertido en noticia tras ser acusado de violación por parte de 13 mujeres. Después de conocerse la noticia, 56 personalidades firmaron una carta como muestra de apoyo al actor francés. Entre ellas se encontraba la actriz Victoria Abril (64), quien ahora ha sido también acusada por una compañera de reparto por una supuesta agresión sexual.

Ha sido la intérprete Lucie Lucas, con quien compartió años de rodaje, quien ha mostrado su indignación al ver el apoyo que ha mostrado a Gérard Depardieu. La actriz ha aprovechado una publicación de Charlotte Arnould, una de las denunciantes, para atacar a la española.

"Llevo 15 años como actriz y he estado protegiendo a una buena parte de estos boomers degenerados al no decir en una entrevista todo el daño que hacen a otros en un set. He estado eternamente respondiendo a los periodistas que todo salió muy bien, que todos son tan lindos y encantadores...¡mientras que a menudo es totalmente falso! ¿Cuántos comportamientos inaceptables he callado?", comienza Lucie Lucas en el comentario publicado.

"Tengo mucho que decir sobre algunas personas de esta encantadora lista. ¡Hola, Victoria...! ¿Quieres que hablemos de tus numerosas agresiones, incluyendo a agresiones sexuales, hacia tus compañeros? Ahora que lo pienso, no me sorprende que has firmado esa tribuna...tú también te asustas y tienes razón. Ya basta de locuras", concluye la denuncia.

Lucie Lucas coincidió con Victoria Abril en la mítica serie Clem, una de las series más veteranas y seguidas en Francia. Emitida por TF1, ambas encarnaban los papeles de hija y madre protagonistas. La ficción narraba cómo Clem, interpretada por Lucas, era una adolescente de 16 años que se daba cuenta de que estaba embarazada semanas después de poder interrumpir el embarazo legalmente. Creada por Emmanuelle Rey Magnan y Pascal Fontanille, la producción fue inmensamente popular entre la audiencia gala, impulsando el reconocimiento de Victoria Abril en el país vecino.

Tras ocho temporadas, el personaje de Victoria Abril, Caroline Muñoz Ferrán, desaparecía de la ficción. La salida de la actriz española fue polémica, dado que ésta compartió en una entrevista para Télé 7 Jourse que no fue decisión suya. "Dejadme ser clara, no he decidido dejar la serie. La producción quería reformatearla y los guionistas ya no tenían inspiración para Caro", señaló. Tan importante era su papel, que su compañero de reparto, Philippe Lellouche, optó también por abandonar la ficción. "Sin Victoria Abril, ya no tenía motivos para quedarme", declaró.

Curiosamente, hace un mes, con motivo de un episodio especial de la decimotercera y última temporada de Clem, Victoria Abril volvía a modo de cameo. Lucie Lucas declaró, por aquel entonces, que "no podía parar de llorar" por reencontrarse con su madre en la ficción. "Me conmovió mucho. Tenía lagos de lágrimas en los ojos al leer el guion y poder proyectar este reencuentro real porque, lamentablemente, no habíamos tenido la oportunidad de vernos de nuevo tras su salida de la serie. Tenía muchas ganas. El cariño entre nosotras seguía intacto. Fue muy conmovedor y alegre", declaró a Télé-Loisirs. Unas declaraciones que se produjeron hace tan solo unas semanas y que se contradicen con la denuncia que acaba de hacer.

La polémica tribuna

Este martes, 26 de diciembre, 50 artistas firmaron una tribuna publicada en Le Figaro para apoyar al Gérard Depardieu tras las numerosas denuncias recibidas en su contra en las últimas semanas. Entre los firmantes, hay rostros conocidos internacionalmente como Carla Bruni (56), Benoit Poelvoorde (59), Carole Bouquet (66) y Charlotte Rampling (77). "No podemos seguir callando", defienden en la publicación.

En el texto que ha levantado ampollas, los signatarios denuncian lo que consideran un "linchamiento" mediático contra Depardieu y esperan que sea la Justicia la que "haga su trabajo".

Pero no han sido los únicos que se han pronunciado al respecto. La semana pasada, Emmanuel Macron (46), defendió a Gérard Depardieu y afirmó que nunca participaría en "cacerías al hombre".

Una de las últimas personas que ha salido públicamente a denunciar al actor francés fue la periodista y escritora española, Ruth Baza, quien acusa al actor por unos hechos que presuntamente ocurrieron en París en 1995, cuando ella apenas tenía 23 años.

