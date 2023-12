Nieves Álvarez sorprende con el vestido de lentejuelas de Rabanne para H&M

El pasado 9 de noviembre, H&M y Rabanne lanzaron al mercado su nueva colección. Esta incluía ropa de mujer, de hombre y accesorios, así como decoración del hogar, y fusionaba la visión vanguardista de Rabanne con la accesibilidad de la marca sueca.

Según afirmaban desde la página web, su misión consistía en combinar la "exuberancia despreocupada" de la década de los setenta, el "futurismo optimista" de Rabanne y un toque de "romance retro" para "canalizar una visión moderna de opulencia, alegría y confianza accesibles".

Ante tanta expectación, la mayoría de las prendas se agotaron al instante, y sólo unos pocos afortunados consiguieron añadir a la cesta sus piezas favoritas. Una de ellas fue Nieves Álvarez (49 años). Así lo ha demostrado a través de sus redes sociales este pasado 21 de diciembre, donde ha compartido un vídeo en el que aparece con una de las prendas metálicas -detalle característico de la casa de Paco Rabanne-.

El objetivo de la publicación era enseñar los nuevos artículos que ha sacado la modelo con Nieves Beauty. "No sabéis la ilusión que me hace que estas sean las primeras Navidades de Nieves Beauty. Estoy súper agradecida por vuestro apoyo y por todo el cariño que me habéis demostrado desde el inicio. Por eso, no paramos de sacar cosas nuevas, como nuestro neceser, el regalo perfecto para estas Navidades", escribía.

No obstante, sus más de 410.000 seguidores no han podido resistirse a opinar sobre su look. "Es tan ideal como tu vestido", "Ella llegando toda casual a la oficina", "El vestido es divino", son algunos de los comentarios.

Vestido de H&M y Rabanne. H&M

Y no es para menos. Este vestido largo, sin mangas, en punto elástico y con lentejuelas brillantes crea un outfit de lo más deslumbrante. Cuenta con un cuerpo ceñido y un escote redondo tanto en la parte delantera como en la espalda y una sección cut-out con botones metalizados brillantes, el primero con el logotipo del diseñador grabado.

Además, la falda tiene efecto maxivuelo, con lentejuelas aún más grandes en el bajo para generar una caída dramática y cuesta 299 euros. Que se quedara sin existencias a los minutos de lanzarla en la página web refleja que este vestido ha sido uno de los más exitosos de este año.

Álvarez, como buena amante de la moda que es, pudo hacerse con esta pieza y ser una de las pocas privilegiadas que cuente con esta en su vestidor.

