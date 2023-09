Rocío Osorno triunfa con el conjunto metalizado de Zara que tú también querrás tener en tu armario

El plata y el dorado son una de las tendencias que vienen pisando fuerte este otoño. Las prendas confeccionadas en ambos colores llenan los escaparates y aunque es una moda para las más arriesgadas ya hay algunas prescriptoras del sector que se han atrevido con esta estética futurista. Una de ellas ha sido Rocío Osorno (35 años).

La sevillana, en su última publicación de Instagram, aparece con un total look formado por chaqueta y pantalón metalizado de Zara. "Pensé que las dos cosas iban a ser demasiado pero he cambiado de opinión y me encantan", ha asegurado la influencer acompañando a la fotografía. Y no solo le gusta a ella. Su legión de seguidores (cuenta con más de millón y medio) ha aplaudido el conjunto y la publicación se ha llenado de comentarios alabando el outfit.

La parte de abajo es un jean recto de tiro alto con cinco bolsillos. Presenta la pernera recta acabada sin costura y cierre frontal con cremallera y botón metálico. Está disponible de la talla 32 a la 44, aunque en sus tallas más grandes ya se ha agotado. Su precio es de 35,95 euros.

[El vestido de plumas de Rocío Osorno, perfecto para cumpleaños, bautizos y bodas: es verde y de Zara]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ✨Rocío Osorno✨ (@rocioosorno)

La chaqueta, que va a juego, es también metalizada. Se trata de una cazadora cropped de cuello con solapa y manga larga. Tiene falsos bolsillos delanteros con solapa y cierre frontal con botones metálicos. Sus tallas van de la XS a la XL y su precio es de 39,95 euros.

Rocío Osorno se ha puesto las dos prendas a la vez, pero obviamente se pueden combinar con otras prendas por separado. La andaluza ha lucido el conjunto con un body negro con escote palabra de honor que ha conjuntado con complementos en este mismo color.

Los zapatos y cinturón joya son también en negro y muy elegantes y el bolso añade ese punto roquero al look con sus cadenas de eslabones.

Para terminar de rematar el estilismo ha optado por un maquillaje ahumado en sus ojos y un labial rojo que siempre aporta muchísima fuerza. La melena se la ha dejado suelta con una raya en medio.

Sigue los temas que te interesan