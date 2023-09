María Pombo tiene el vestido 'effortless' para despedirse del verano sin perder color

María Pombo (28 años) ha puesto fin a sus vacaciones de verano y ya está de vuelta en Madrid. La influencer no ha dudado en acudir al Suavefest y en compartir en las redes sociales que a su hijo, Martín (2), por fin le han quitado la escayola después de haberse roto el brazo jugando a mediados de agosto.

Aunque en su perfil de las redes no duda en mostrar su lado más íntimo y personal, también aprovecha para lucir los conjuntos de su marca, Name The Brand, lanzada en 2019 y que ya acumula más de 183.000 seguidores en Instagram. María, en cambio, supera los 3,1 millones.

En la última publicación de Pombo, subida el pasado domingo 3 de septiembre, enseñaba su outfit para la boda de su prima, y añadía: "Mi prima ha dicho que si". A algunos usuarios de la app no les ha terminado de convencer que escogiera esa prenda para acudir a este tipo de eventos y comentaban: "Es para salir a tomar un helado", "para una boda no me gusta nada", "os arregláis más para grabar un anuncio o ir a la feria del pueblo que para una boda". Sin embargo, a otros les ha parecido de lo más acertado: "En lo sencillo está la belleza", "vas guapísima", "es ideal".

El vestido en cuestión es el Camelia. Cuenta con un estampado de flores con cuello halter, cruzado y drapeado en la parte delantera y una falda de volumen amplio. Un effortless style acompañado de un peinado ondulado y un brazalete dorado de Zara.

Lo bueno de esta prenda es que puede servir para cualquier tipo de evento, ya sea desde una boda hasta comer en un restaurante. Ideal para despedirse del verano en el mes de septiembre sin perder color. Y, además, está rebajado de 169 euros a 85.

Pombo se hacía hueco en el mundo de la moda hace cuatro años. Fueron sus propios seguidores quienes decidieron el nombre de por aquel entonces su nueva firma. Ella hacía un llamamiento en las redes y daba a escoger tres nombres, el que más votos tuviera, sería el ganador. Name The Brand, Love you mess y Capsule Zero. Ya sabemos cuál resultó vencedor.

Sin embargo, este último nombre no quedó del todo en el olvido, ya que Capsule Zero fue el nombre del lanzamiento de la primera colección formada por 17 prendas.

Han pasado ya varios años y la marca de Pombo va mejor que nunca. Sus cautivadores productos y sus precios rebajados son todo un atractivo para conseguir más clientes y que los fieles que la acompañan desde sus comienzos sigan luciendo sus prendas.

