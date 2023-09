El nuevo bolso de Victoria Federica que promete ser un imprescindible en todas las temporadas

Victoria Federica de Marichalar (23 años) ha vuelto al trabajo por todo lo alto. Tras unas intensas vacaciones de verano, la nieta de los Reyes eméritos ha viajado a París, asistiendo a una serie de eventos organizados por la prestigiosa firma francesa Longchamp. Ella misma ha compartido cada detalle en sus redes sociales, donde, a propósito, también ha dejado un acertado estilismo working que completa con uno de los diseños más glamourosos de la marca.

La influencer se ha mostrado con un elegante traje de pantalón y chaqueta azul marino con rayas diplomáticas, que ha completado con el Box-Trot de Longchamp. Se trata de un bolso bandolera de cuero, valorado en 560 euros. Incluye un par de bolsillos para llevar poco más de lo imprescindible, cierra con botón a presión y como elemento decorativo cuenta con un medallón dorado XXL con el logo de la firma.

El modelo escogido por Victoria Federica es en color marrón. Pero la marca, adaptándose a todo tipo de gustos aunque sin salirse de una línea básica y neutra, también lo ha confeccionado en beige, caoba, negro y verde grisáceo.

Siguiendo los principios de la marca, el bolso ha sido elaborado con el mayor cuidado. La firma garantiza así su longevidad, aunque recomienda seguir algunos consejos para que el modelo perdure en el armario: protegerlo de la lluvia intensa; evitar que entre en contacto con productos grasos, disolventes o alcohol y evitar una exposición prolongada a la luz intensa.

Bien merece la pena seguir todas estas sugerencias, ya que se perfila como un bolso de fondo de armario que jamás pasa de moda. Es un clásico por su diseño y color, además de ser una pieza versátil y atemporal, que puede lucirse en cualquier época del año y sirve para completar un sinfín de looks. Desde el más básico, de vaquero y camiseta, hasta uno más sofisticado como el working que ha llevado Victoria Federica.

Manteniendo la esencia clásica del look, la hija de la infanta Elena (59) le ha dado el toque final a su estilismo con unos zapatos que combinaban a la perfección con el bolso. El resultado ha sido un 10, a juzgar por las valoraciones que ha recibido de sus seguidores. "No puedes estar más ideal", "Me chifla el look", "Increíble" o "Qué guapísima", son algunos de los mensajes que se leen en el último post de la influencer royal.

