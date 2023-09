Así es Danae, la nuera de María Jiménez que buscaba la reconciliación entre Pepe Sancho y su hijo, Alejandro

La semana pasada, dos duros golpes azotaron España: el de la muerte de María Teresa Campos a los 82 años por una insuficiencia respiratoria aguda, y el del fallecimiento de María Jiménez a los 73 en el Hospital Infanta Luisa de Triana. Sin embargo, el tratamiento de ambas ha sido totalmente distinto. El primero se velaba desde el respeto, la tristeza y la pena, el segundo entre aplausos y palmas por bulerías por las calles sevillanas.

Era el pasado 7 de septiembre cuando la inesperada noticia de la muerte de la cantante de Se acabó copaba las portadas del papel couché. Ese mismo día, su familia, amigos, compañeros de profesión y famosos acudían al Ayuntamiento de Sevilla para despedirse de la bailaora. Sólo un día después se cumplía su último deseo: dar un paseo en coche a caballo por los callejones de su querida Triana.

Sus restos mortales pasearon en un carruaje rodeado de miles de personas que acompañaron a María en la travesía hasta llegar a la parroquia Santa Ana, donde al ritmo de Por el bulevar de los sueños rotos de Sabina se daba el último adiós a María para después ser enterrada en el cementerio de San Fernando. Allí se desplazaron rostros conocidos como el de Fran Rivera (49), Eugenia Martínez de Irujo (54), y Los Morancos, entre otros.

También estaba, cómo no, Isabel, su hermana, Alejandro, su hijo, su nieta, Julia, y también de Danae, pareja de este desde hace 11 años. Pero ¿quién es Danae, la suegra de María Jiménez que buscaba la reconciliación entre Pepe Sancho y su hijo, Alejandro?

[Adiós a María Jiménez: Triana se despide de la artista entre lágrimas y aplausos durante su paseo en coche de caballos]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @danaedecastro

Alejandro y Danae Sánchez de Castro se conocían en 2012 en Londres, un año antes de que Pepe Sancho, su progenitor, falleciera por cáncer de pulmón. La relación padre e hijo no era buena. Él se posicionó a favor de su madre después de convivir desde que era un crío con los insultos, vejaciones y maltrato físico y la toxicidad de su padre hacia María, y decidió cortar todo tipo de nexo con Pepe, quien daba vida a El Estudiante en Curro Jiménez.

"Ahora no tengo sentimiento de odio hacia él por el rechazo que me hizo a mí personalmente, tendría ganas de ir y que me explicase por qué hizo eso en esa época. A veces tengo sueños en los que hablo con él y viene en son de paz, como que no ha muerto. Tengo un trauma", desvelaba a principios de este año en Sálvame Deluxe.

Pero, volviendo a cuando Sancho seguía vivo y todavía quedaba cierta esperanza en que ambos retomaran contacto, Danae, que nunca llegó a conocerle, quería que ellos hicieran las paces antes de que fuera demasiado tarde. "Ella sólo conoció los mensajes de mala hostia que le enviaba yo al padre", decía en 2020 Alejandro en una conversación con Bertín Osborne y ella en Mi casa es la tuya.

Alejandro, Danae, Pitingo, Eugenia Martínez de Irujo, Isabel y María. Instagram

"Yo, desde la ignorancia, sabía algo, pero nunca la relación que él había tenido con su padre, me enteré de lo que ellos me contaban. Y yo decía 'jolín, yo tengo que hablar con este hombre y decirle que haga las paces con su hijo. Me tengo que poner en contacto con él y decirle que yo soy su novia actual'", relataba Danae en el programa de RTVE.

Apuntaba por aquel entonces que "muchas veces" le dieron ganas de hablar a actor, pero que "no me dio tiempo porque duró dos años con vida". Y recalcó: "Pero bueno, mi suegra hace por suegra, por suegro, y por todo".

Más que nuera y suegra

Danae y María eran como uña y carne, y a Alejandro no le podía hacer mayor ilusión. Ella lo explicaba así: "Tengo mucha suerte, Bertín, porque mira, hay una planta que se llama la suegra y la nuera, y que del mismo tallo crecen dos flores, cada una mirando a un lado como si estuvieran enfadadas. Realmente es un tópico que la suegra y la nuera estén dándose la espalda, pero en mi caso te puedo decir que no se cumple, porque yo me llevo muy bien con ella. Me río mucho con ella y es superdivertida. Además, no es la típica suegra, porque no se mete en cosas que suelen hacer otras. Ella me lo pone muy fácil y yo intento corresponderla de la mejor manera".

Danae. Instagram

Era ese mismo año, en 2020, cuando la artista se acababa de recuperar de su segundo cáncer. Primero fue el de mama y después el de garganta. Y su nuera subrayaba que, tras su recuperación, "ella llegó con la misma alegría y actitud y se la veía con ganas de vivir. Hablo con ella por teléfono todos los días y alucino, la digo 'suegra, si es que parece que tienes 15 años, chiquilla'. Tiene ganas de vivir".

Un pensamiento con el que concordaba la sevillana, que la trataba como "una hija", apuntaba ella a Bertín. "Yo la digo, si te separas de Alejandro, sepárate de él, no de mí", sentenciaba la intérprete de Donde más duele.

Llegan los nietos

Cinco años después de que Danae y Alejandro comenzaran a salir, se produce uno de los mejores momentos de la vida de María, la cual no fue nada fácil, ya que, además de los malos tratos y el cáncer, se enfrentó a la muerte de su primogénita, María del Rocío, que fallecía en 1985 a los 16 años en un accidente de coche.

[Así es Alejandro, el hijo de María Jiménez que la respaldó en sus momentos más duros y la acompañó hasta el fin]

María y su nieto, Álex. Instagram

En 2016, María explicaba a Diez Minutos: "Voy a ser abuela, estoy como loca de contenta, lo estoy deseando como agua de mayo. Así, Danae daba a luz a su primera nieta, Julia. Tal era las alegrías que su nieta le aportaba que no dudó en trasladarse de Chiclana de la Frontera a Toledo, donde vivía la pareja, para estar más cerca de su querida Julia.

Poco después nacía su segundo nieto, Álex. Un amor que quedaba reflejado en las redes sociales, donde María compartía varias fotografías de sus nietos y de su nuera.

Era este verano cuando la joven pareja disfrutaba de la compañía de María entre Cádiz y Sevilla, desayunando en restaurantes y paseando por las calles de Triana. "Quería estar con sus nietos y su familia", señalaba el comunicado de la familia emitido a Europa Press. Ese era el final que ella deseaba. Y ahora ya, su mundo es otro.

Sigue los temas que te interesan