Vicky Martín Berrocal agota en tiempo récord los jeans cargo de Zara que sientan bien a todos las figuras

Es diseñadora de moda de profesión, pero si así lo quisiera bien podría debutar sobre las pasarelas. Esta, de hecho, es la curiosa propuesta que recibe Vicky Martín Berrocal (50 años) en su última publicación en redes en la que, una vez más, presume de estilazo. Se muestra con estilismo black and white que acapara todas las miradas por sus jeans estilo cargo.

El modelo en cuestión es el 'ZW The Multipocket', un vaquero de Zara tipo cargo que, por su diseño, sientan bien a todas las figuras. Es de tiro medio, cintura con trabillas y cuenta con varios bolsillos en las piernas. Este detalle, de hecho, lo convierte en una pieza trendy que desde hace varios meses arrasa entre en las fashion victims.

El mismo éxito, de hecho, lo ha tenido este vaquero, confeccionado en color negro desde la talla 32 hasta la 46. Poco después de que Vicky Martín Berrocal compartiera los detalles en sus stories de Instagram, la pieza se agotó en casi todas sus tallas. La propia diseñadora, sorprendida, lo anunciaba en sus historias.

"Os cuento que a 10 minutos de aterrizas [entonces volaba a Miami] ya no hay vaquero online en ninguna talla. Lo habéis agotado en un abrir y cerrar de ojos. Madre mía, como me alegra que os gustara tanto", escribió Vicky junto a una fotografía que desvelaba el resto de detalles del outfit.

Aunque es un pantalón que admite un sinfín de piezas por su color básico, la diseñadora quiso optar por lo clásico y lo combinó con un delicado jersey blanco, una chaqueta de piel negra y salones a tono.

Vicky Martín Berrocal lució un infalible black and white al que le dio un toque de color con un mini bolso rosa. Remató el look con delicados accesorios y la melena recogida en un moño, un peinado clásico, cómodo y muy habitual en ella. Dependiendo del momento, también llevó unas gafas de sol oscuras.

En definitiva, un estilismo 10 que se ha llevado todos los aplausos. El éxito del look no sólo lo confirman las ventas del vaquero de Zara. También los cientos de comentarios que ha recibido la diseñadora en su reciente post. Son muchos los usuarios que le han preguntado a Vicky Martín Berrocal por las referencias de las prendas, a la vez que le han dejado comentarios como: "Me encanta el outfit", "¿Se puede ser más guapa y tener más clase?" o "Guapísima y estilazo total".

