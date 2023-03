El vestido con el que Gema López da la bienvenida oficialmente al buen tiempo

Fue el 18 marzo de 2022 cuando la periodista Gema López (51 años) consolidó su proyecto más especial, al celebrar un año de su firma de ropa. No fue fácil, pero a base de tesón López ha alcanzado el éxito como empresaria. Se trata de Ne&Nu, la firma de ropa estilo boho en la que la colaboradora de Sálvame, tal y como pudo comprobar EL ESPAÑOL en su momento, figura como administradora única.

Tras el lanzamiento, la televisiva comenzó a llenar su perfil de Instagram de un sinfín de apuestas estilísticas que no solo le han servido para inspirar a sus seguidores, sino también para darle visibilidad a la marca. Desde entonces, en su feed no hay rastro de su vida privada -de la que no suele hacer mención- ni de su labor en la pequeña pantalla.

Apenas se observan algunas colaboraciones publicitarias que se pierden en medio de tantos post de moda. Esa, precisamente, ha sido su fórmula de éxito. En una de sus últimas publicaciones, Gema López ha lucido un vestido que han enamorado a sus 378.000 seguidores.

[El vestido de Gema López que salva cualquier situación y es perfecto para los días de entretiempo]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gema López (@bygemalopez)

Como no podía ser de otro modo, es de su firma, Ne&Nu. "Sonrisas que demuestran que todo merece la pena", ha posteado López junto a la imagen en la que luce su nuevo diseño.

"Precioso vestido de seda de corte amplio con mangas tres cuartos, cintura ajustable y escote en pico. La caída de la falda es espectacular gracias a su gran vuelo. Con un espectacular estampado floral en tonos azules y corales", se puede leer en la página web. Cuesta 49,95 euros.

Las reacciones no se han hecho esperar a la publicación de Gema López: "Precioso vestido", "Qué guapa, hija", "Estás guapísima y el vestido es precioso". Eso sí, el vestido no ha sido del agrado de todos: "La ropa es preciosa, pero muy poco asequible para personas que somos mileuristas",

Cabe recordar que Gema López es la única embajadora de la firma Ne&Nu, la cual, según explica en su página web, nació "en un tiempo convulso, en la situación menos favorable, pero con las energías renovadas".

Las fotos de Gema López, además, predominan en las redes sociales y en la página web de Ne&Nu, desde donde se pueden comprar los looks. Algunos de ellos, agotados en tiempo récord.

El éxito de Gema López en la industria de la moda no sólo se observa en la pronta venta de sus outfits y en la consolidación de su marca. También en los comentarios que recibe a diario por parte de sus followers, quienes además de elogiar su trabajo en la pequeña pantalla, le dejan notas y preguntas relacionadas con sus atuendos.

Sigue los temas que te interesan