Los zapatos de María García de Jaime que lo tienen todo: cómodos y elegantes

María García de Jaime (26 años) es símbolo de moda, pero también de éxito personal. La influencer atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida a la espera de su tercer hijo. Pero, más allá de su parcela personal y familiar, García de Jaime se ha convertido en todo un ejemplo de elegancia y buen gusto para sus 550.000 seguidores.

Lo demuestra casi cada día a golpe de post y lo ha vuelto a hacer en una de sus últimas publicaciones. En concreto, hace dos días, el pasado lunes 6 de marzo, cuando compartió con sus seguidores dos imágenes y un vídeo en el que luce, además, una más que notable barriguita de embarazada.

Además, en esa publicación, García de Jaime desvela el nombre de su próximo hijo: Federico. "Entrando en la semana 37 y con emoción y nervios a partes iguales. Pero, sobre todo, deseando conocerte, Federico. Espero que vuestro lunes haya sido un buen día", ha posteado.

De todo su outfit, María luce unos zapatos que han concitado toda la atención de sus seguidores. Son de la firma Fígara. La influencer luce el modelo Bolero Teja. En estos momentos, este complemento se encuentra muy rebajado: ha pasado de costar 160 euros a 115.

"Zapato de tacón medio -5 centímetros de tacón- atado al tobillo con pulseras. Ante teja. Suela, pulsera e interior cien por cien piel. Ideal para novia, invitada y casual. Si dudas entre dos tallas, mejor la mayor. Este modelo sienta más bonito algo suelto. Zapato tendencia. Regalo perfecto", reza la página web de la marca.

Las reacciones a la publicación de García de Jaime no se han hecho esperar: "Vaya look. No puedes ser más ideal", "Qué estilazo tienes, hija", "Me encanta tu estilo, no se puede ser más elegante", "Qué zapatos más chulos", "Estás radiante". Eso sí, no a todo el mundo le ha gustado el nombre que han elegido para el bebé: "¿Qué necesidad de poner ese nombre? Cómo nos gusta ser distintas…".

En diciembre de 2021, la influencer fundó Catalina. Tras el éxito de Lola, su primera colección de joyas para Vidal & Vidal, García de Jaime presentó una propuesta para Navidad que denominó Catalina, nombre con el que ha rendido homenaje a su hija y a su bisabuela.

Para esta nueva creación, María García de Jaime se inspiró en los brillos de la noche madrileña, su lugar de origen y una ciudad que le apasiona. Está formada por 14 piezas artesanales -entre pendientes, anillos, collares y pulseras- con una clara apariencia vintage y figuras geométricas chapadas en oro y piedras naturales como el jade rojo, el jade azul y la esmeralda beryl.

