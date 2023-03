Lico, la marca cosmética que une ingeniería y naturaleza: "Aseguramos resultados visibles a partir del día siete"

Hace casi tres años, Estefanía Ferrer dejó su trabajo en la aeronáutica para dedicarse a un proyecto que comenzó como hobby y que hoy se posiciona en el mercado como una firma innovadora, enfocada en el cuidado del rostro y la piel. Como gran consumidora de cosmética, se aventuró a emprender con un laboratorio que ofrece productos y tratamientos que solucionan problemas difíciles que, hasta hace poco, eran casi imposibles de solucionar.

No fue inmediato. Durante años Estefanía Ferrer estuvo investigando, formulando y probando fórmulas. Finalmente, dio con su objetico, consiguiendo formulaciones que reúnen ingeniería, naturaleza, alta eficacia y sostenibilidad.

Así nació Lico, un laboratorio de ingeniería cosmética del que EL ESPAÑOL conoce todos los detalles. Este periódico ha conversado con su fundadora, quien presenta la firma, sus productos más vendidos y sus próximos proyectos.

Estefanía Ferrer, creadora de Lico Cosmetics. Jean Pierre Ledos Cedida a EL ESPAÑOL

¿Qué es Lico?

Es un laboratorio de ingeniería cosmética. Nos definimos como una marca nativa digital y desde aquí formulamos, fabricamos y comercializamos tratamientos cosméticos.

¿Qué diferencia a Lico de otras marcas?

Aunamos ingeniería y naturaleza en cada una de nuestras fórmulas. Es decir, apostamos por ingredientes muy punteros, con mucho grado de innovación y muy eficaces, capaces de mejorar cada uno de los problemas que se tengan que resolver. Aseguramos resultados en la piel y nuestra clienta nunca se va a encontrar en nuestro producto sustancias comprometidas, que no les apetece ponerse en la piel.

¿En cuánto tiempo se empiezan a notar los resultados?

Depende muchísimo del problema a tratar. Nosotros tenemos ensayos que aseguran resultados visibles a partir del día siete, cuando queremos mejorar firmeza o luminosidad. Pero cuando se trata de una bolsa, de una ojera, un párpado caído, un código de barras o celulitis, los resultados comienzan a apreciarse al mes.

Buscan poner solución a problemas que afectan a muchos, pero que a veces parecen imposibles de tratar.

Yo siempre digo que nos metemos en los casos más difíciles.

¿La cosmética es un área nueva para usted?

Yo vengo del mundo de la aeronáutica. Para mí la cosmética ha sido un hobby toda mi vida. Siempre me ha interesado muchísimo la química y luego estudié Ingeniería Química, con lo cual empecé a tener más facilidades para entender.

¿Cuándo comenzó con Lico?

Dejé mi trabajo en junio de 2020 y a partir de allí me dediqué full time. Antes lo hacía como hobby, incluso tenía un pequeño laboratorio que montaba y desmontaba en casa. Fue a través de un conocido que me dio la oportunidad de ir a un laboratorio para hacer productos para mí y mi entorno. Ahí monté una sociedad y me animé.

¿Qué significa Lico?

Laboratorio de Ingeniería Cosmética. Yo reclamo ingeniería por todos lados porque es la base. Somos cinco ingenieros dentro del equipo, así que tenemos toda esa parte de eficiencia, de resultados, de seriedad...

Uno de los productos 'best seller' de Lico. Jean Pierre Ledos Cedida a EL ESPAÑOL

¿Cuáles son los best seller de la marca?

El tratamiento del contorno de ojos, que combina un producto para tratar las bolsas, ojeras y levantar el párpado caído, y otro para las arrugas en las líneas de expresión. Tenemos otro best seller que es el corporal, porque hemos sido pioneros en incluir retinol micro encapsulado en dos productos, uno para tratar el pelo y piel de naranja y otro para reafirmar el brazo, el vientre y el pecho.

¿Después de aplicar los productos de Lico, se puede utilizar maquillaje, cremas...?

Sí, sin problema. Aunque hemos detectado que nuestra clienta, al final, abandona el maquillaje. Con nuestra cosmética el rostro y la piel están cada vez mejor.

Los productos se venden de forma individual o por tratamiento. En cierta forma, es una manera de apostar por la personalización.

Hemos detectado que nuestra clienta nos pide productos para mejorar la luminosidad, la firmeza... Y nosotros le facilitamos el camino ofreciéndole rutinas que, además, al incluir dos o tres productos, tienen un mejor precio.

¿Dónde se pueden comprar sus productos?

A través de nuestra propia web. Somos una marca nativa digital y vamos directo al consumidor.

¿Cuáles son los próximos proyectos de la marca?

El año viene cargado de lanzamientos. Ahora mismo estamos con la promoción de un nuevo lanzamiento para tratar manchas que estamos seguros de que va a funcionar fenomenal.

