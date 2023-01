Las gafas de sol de Celine de Nuria Marín para los días soleados de invierno

Alerta tendencia, porque las gafas de sol también son para el invierno. Lo dice alto y claro Nuria Marín (41 años) en una de sus últimas publicaciones en Instagram, donde ya tiene 186.000 seguidores. Este accesorio tan popular en verano, también resulta imprescindible en invierno para los días soleados. Es importante elegir unas de calidad, con cristales especiales para proteger los ojos, así que la inversión siempre merece la pena. Otra de las cosas importantes es saber qué tipo de montura favorece.

La presentadora ocasional de programas de Mediaset como Sálvame y Socialité lo tiene muy claro y su último estreno lo demuestra. Muy activa en redes sociales, la catalana ha conseguido un gran respaldo a su contenido, desde sus looks de moda, hasta vídeos divertidos comentando la actualidad y rutinas de entrenamiento.

Nuria está feliz con su nueva compra: unas gafas cuadradas, con un ligero estilo cat eye, de la firma francesa Celine. " ¿Os gustan? ¡Me encanta el cristal degradado!", comenta con sus seguidores mientras da algunos detalles de dónde las ha adquirido. Son de acetato con lentes con filtro de categoría tres y 100% de protección contras los rayos UV.

[Las gafas de estética futurista con las que Vicky Martín Berrocal arrasa entre sus seguidores]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nuria Marin (@nuriasecret)

Para quienes no estén familiarizados con las categorías de los filtros, las de la presentadora son óptimas cuando existan condiciones de luminosidad bastante altas, en cualquier estación y en cualquier ambiente. Aunque su precio no es demasiado asequible, cuestan 370 euros, no pasan de moda y se pueden usar todo el año.

Son unas gafas de sol grandes, por lo que quizá resulten excesivas para las mujeres que tengan la cara muy fina y pequeña. En cambio, para los rostros más redondeados, de corte diamante (más anchos por arriba como si fueran un triángulo invertido), ovalados o alargados resultan muy favorecedoras.

En cuanto al color, al ser bastante oscuro, queda muy bien con pieles medias. Nuria Marín las ha combinado con un estilismo muy llamativo: un top azul lleno de corazones, de manga larga y cuello alzado, pero con corte cropped, enseñando parte del vientre. El pelo suelto y liso, pero sutilmente recogido detrás de las orejas para darle protagonismo a las gafas de sol de Celine. Le quedan perfectas y así se lo han hecho saber sus fans con piropos varios. También hay quien ya se ha puesto manos a la obra para copiárselas. La periodista crea tendencia.

Sigue los temas que te interesan