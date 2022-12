El espíritu navideño comienza a inundar las calles de todo el mundo. Llega la época más bonita y familiar del año. Unas fechas preciosas en las que todo se tiñe de luces, en las que todas las tiendas decoran sus establecimientos hasta el último detalle y en las que en cualquier centro comercial puedes encontrar a Papá Noel o a tu Rey Mago favorito, sacando miles de sonrisas a los más pequeños de la casa.

También es momento de cenas familiares en las que las familias se juntan para celebrar, entre otras cosas, que después de dos años nos podamos abrazar sin límites, en los que no olvidamos a los que ya no están, y celebramos por lo que están y por los que vendrán.



Y tampoco puede faltar, según la tradición, la época de amigos invisibles y de… ¡muchos regalos! ¿A quién no le gusta recibir un detallito de algún ser querido? Y es más… ¿A quién no le gusta hacer regalos? Con todo lo que eso implica, esa persona que te regala invierte su tiempo pensando en que algo es para ti, digamos que esa la parte más bonita de hacer o recibir un regalo.

[Viva Magenta, elegido el color del año 2023 por el Instituto Pantone]

Y por ello, esta wish list podrá ayudarte con una selección de propuestas made in Spain. Una lista de deseos repleta de diseños de moda, belleza, accesorios… para ti, para ellos, para los pequeños y para toda la familia.

Sigue los temas que te interesan