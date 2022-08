Se confirma la tendencia más 'hot' de la temporada: las sandalias anudadas y de tacón bajo

Siempre se dice que la comodidad no está reñida con el estilo y con las modas, pero muchas veces esta premisa no se cumple. Durante años han existido tendencias que no eran fáciles de llevar y que, en el caso del calzado, producían incluso heridas o ampollas. De ahí que sea tan famoso el refrán 'Para presumir hay que sufrir'. Sin embargo, este 2022 no hace falta padecer ninguna molestia para triunfar en el streetstyle y en los eventos del verano.

La tendencia absoluta en los pies para este periodo estival es la sandalia anudada. Este tipo de calzado está arrasando entre todos los colectivos, desde las expertas en moda y las influencers, hasta las personas menos obsesionadas por las tendencias han caído rendidas a este artículo.

Este verano está claro que amaremos las sandalias anudadas sobre todas las cosas. Envuelven el pie y la pierna con tiras con un look sensual y moderno. Las sandalias de tiras son una de las tendencias más hot de la temporada y la firma Omais no ha dudado en trasladarlo a algunos de sus diseños estivales.

[Los 7 pares de sandalias de tiras anudadas al tobillo que no vas a querer quitarte en los días de sol]

Sandalias anudadas en rosa metalizado de la firma Omais.

Las encontraremos en todas las alturas y formas. Pero la realidad es que lo más demandado son las sandalias de tacón bajo, para asegurar la comodidad, y de hecho son el calzado más visto este verano en las celebrities de medio mundo.

Omais les añade mucho color, tonos vibrantes e, incluso, flúor aunque también hay modelos en colores básicos mezclados en bicolor blanco y camel o metalizados. Los tacones van desde los kitten heel, pasando por alturas medias en madera a otros más altos y de aguja.

Algunas sandalias como el modelo Demetria nos recuerdan la más pura tradición romana, otras tienen un diseño divertido con tiras redondas con volumen como el modelo Enio o la sandalia Gea que abraza el tobillo con una tira y tiene como detalle un gran lazo.

Encuentra la sandalia más adecuada para ti en la colección de Omais. ¿Por qué en esta marca? Porque Omais invita a escoger primero el calzado que nos pondremos cada mañana o para cada ocasión y a partir de ahí construir nuestro outfit.

#Shoesfirst es el emblema con el que Omais pretende dar al calzado la relevancia máxima en nuestro look diario y de esta forma rendir tributo a la dedicación y al trabajo de los artesanos zapateros del mundo que con sus manos y su sabiduría fabrican piezas con el saber acumulado por generaciones.

Sigue los temas que te interesan