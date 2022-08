4 de 5

Algo está claro: los zuecos son el calzado del verano 2022. Esta tendencia nacida en los 70 y subida a lo más alto en los 90, ha vuelto con fuerza. Hemos podido verlos en pasarelas internacionales, celebrities y hasta la propia Carrie Bradshaw ha vuelto a llevarlos en And Just Like That. Vidorreta lleva el zueco a otro nivel, ofreciendo una versión en formato esparto que eleva este tipo de calzado a otra dimensión. Todo un flechazo.

Precios:

Los tres tipos de zueco abierto cordones yute ocre - 75,90 euros