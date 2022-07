Nuria Roca, a la conquista de las noches de verano con el caftán más cómodo de Antik Batik

De cara al verano no hay nada más cómodo que un vestido. Una prenda que no necesita de muchos más, tan solo unos zapatos, para conformar un look completo. Por eso es una de las estrellas de la época veraniega, en la que el confort y la sencillez suelen escalar posiciones. Pero también lo es el caftán, una versión proveniente de oriente que destaca por sus estampados.

De hecho, este verano de 2022 el caftán es uno de los must de cualquier armario y es que cada vez son más las mujeres que caen rendidas hasta esta prenda clásica y favorecedora. Una de ellas es Nuria Roca (50 años), que además de compartir en sus redes sociales lo bien que se lo está pasando en sus vacaciones en familia ha abierto las puertas de su armario de temporada.

Tras sorprender con un bikini que le sentaba muy bien, la valenciana ha mostrado un vestido tipo caftán que ha hecho las delicias de sus seguidoras. "Qué natural y qué guapa estás", "¡Qué vestido más bonito!" o "Te siena muy bien ese estilismo" son solo algunos de los mensajes que ha recibido en las últimas horas, refiriéndose a la prenda de la firma Antik Batik.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NURIA ROCA (@nuriarocagranell)

La marca de la diseñadora de origen italiano Gabriella Cortesa se ha convertido en una de las favoritas de famosas como Paula Echevarría (44) y es que sus piezas son bonitas a la vez que ponibles. El caftán de cuello redondo que lleva Nuria se llama Rio, es largo hasta los pies, de tejido fluido y ligero al estar confeccionado en crepé de viscosa en un llamativo color rojo.

Destaca por la perchera de ganchillo confeccionada a mano, en algodón, presente en la parte del pecho y en la espalda y confeccionada a mano. Además, tiene unas llamativas mangas cortas de tipo murciélago que llegan por dejabo del codo. Además, tiene un cordón a tono para anudarlo y remarcar la zona de la cintura.

[Este es el bikini retro de Nuria Roca que tiene doble uso y está rebajado]

En cuanto al precio, se puede adquririr en la página oficial de Antik Batik por 260 euros, aunque en estos momentos cuenta con una rebaja del 40%, por lo que se puede comprar por 156 euros. Se vende en cuatro tallas diferentes, desde la 36 hasta la 42, con una diferencia de 4 centímetros entre ellas.

Sigue los temas que te interesan