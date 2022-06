María Pombo tiene el vestido con el que presumir de espalda: es de Etro y cuesta 2.800 euros

El armario de María Pombo (28 años) se ha convertido en uno de los más envidiados. No solo porque de sus perchas cuelgan todas las prendas de la firma Name The Brand, de la que es propietaria, sino por todos los looks que ha mostrado en sus redes sociales y que ha convertido en 'necesidades' para sus seguidores.

La influencer no deja de sorprender con sus estilismos, ya sean los más casuales o los más sofisticados. Es precisamente este último uno de los más han llamado la atención de sus seguidores, pues la madrileña consiguió brillar con él, en el sentido más literal de la palabra.

Se trata de una pieza de la firma italiana Etro. Un minivestido con lentejuelas de su colección primavera-verano 2022 que está adornado por una gran cantidad de lentejuelas en diferentes tonos que recrean motivos geométricos inspirados en los años 70. Un acabado de lujo que va a juego con el interior, pues cuenta con un forro de seda 100%.

María Pombo posando con el modelo de la firma Etro. Instagram

Lo mejor es, sin duda, la parte de la espalda. La pieza se sujeta al cuerpo gracias a diferentes tiras que parten desde los hombros y la zona del pecho, cruzándose en esta parte de la anatomía hasta formar un patrón muy favorecedor. Gracias a esto permite tanto presumir de la espalda como del bronceado, tal y como ha mostrado María. La parte frontal destaca por su escote recto y la falda en forma de A, que resalta la figura femenina, potenciando la cintura.

Su precio es de 2.845 euros en la página oficial de la firma y se puede adquirir en tallas desde la 38 a la 48, aunque en las dos de mayor tamaño está agotado y no se encuentra disponible.

Al tratarse de un vestido muy llamativo, lo ideal es combinarlo con complementos que no le roben un ápice de ateción y prescindir, por ejemplo, de collares. Unos pendientes sencillos y unas pulseras se pueden convertir en el mejor aliado. Pombo, en su caso, llevó unos sencillos pendientes dorados.

En cuanto al maquillaje, apostó por la sencillez gracias a un make up en tonos tierra que le daba un efecto buena cara y un acabado jugoso. Tan solo destacó un poco más sus ojos gracias a la máscara de pestañas. Sin duda, el mejor ejemplo de que en muchas ocasiones menos es más.

