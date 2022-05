Marisa Jara (42 años) no es solo conocida por su profesión como modelo, que todavía sigue desarrollando. También por su faceta de diseñadora. Apasionada de su trabajo, hace un tiempo decidió adentrarse en el terreno empresarial y creó JadeJara Jewerlry, una firma que no deja de crecer.

Tras el éxito de anteriores temporadas, Marisa, que acaba de ser madre de su primer hijo, ha lanzado una nueva cápsula en la que la sofisticación y el glamour siguen muy presentes, y todo sin perder su particular estilo.

Cuando Marisa Jara anunció su línea de joyas, JALEOS habló con ella sobre cuál sería su estilo. "A mí me gusta mucho el estilo barroco. Además, como andaluza, siempre me he inspirado en Andalucía. También lo mezclo con Italia. Es muy yo. Tienen mi estilo personal. Es muy mío. JadeJara tiene sello de Marisa Jara en cada una de sus piezas", aseguró entonces. Algo que, sin duda, esta nueva colección mantiene.

Sigue los temas que te interesan