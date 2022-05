El mono 'black & white' de IQ Collection que sustituye el último estilo viral de la reina Letizia

No hay duda de que el black & white es la fórmula infalible del fashion. Es ideal para cualquier ocasión y no pasa de moda. Por ello, son muchas las firmas que a día de hoy apuestan por esta combinación para sus looks más sofisticados. Es el caso de IQ Collection, la marca de Inés Domecq que en los últimos tiempos ha conquistado a las vip y a la reina Letizia (49 años).

Actualmente, la firma tiene disponible en su tienda online un mono bicolor, denominado Conchita, con escote halter, pierna recta y cierre con cremallera invisible en la espalda. El modelo ha sido confeccionado desde la talla XS hasta la XL y tiene un precio de 190 euros. Según explican desde la web de IQ Collection, es de 100% poliéster y debe lavarse en seco para preservar sus detalles.

Al tratarse de un estilo clásico con elementos trendy, es el diseño perfecto para llevar a un evento de primavera. De hecho, ha sido uno de los modelos que se ha colado en la Feria de Abril, que ha regresado a Sevilla tras dos años de parón por las restricciones de la pandemia. Fue la influencer Lucía Páramo quien se mostró con este acertado diseño que la firma discribe en su cuenta de Instagram como "el look más cool de la colección". En su caso, lo combinó con unas clásicas alpargatas y un delicado minibolso joya en tonos oscuros.

Por la forma en la que se han combinado sus tonos -una parte en blanco y otra en negro- el mono de IQ Collection podría convertirse en el sustituto perfecto del último estilo viral de Letizia. El look en cuestión es un vestido de Mango, también black and white y separado en bloques de colores, cuyo valor es de 39,99 euros.

Fue este miércoles, 4 de mayo, en la entrega de los Premios Reina Letizia 2021, cuando la experiodista se decantó por este clásico diseño que, casualmente, también conquistó a una de las premiadas.

La exitosa fórmula del black and white también fue aplicada por otras vip, como Ivonne Reyes (54) y Marta Hazas (44) en los Premios Platino, celebrados el pasado 1 de mayo en Madrid. Mientras que la venezolana llevó el clásico bicolor en un vestido firmado por Virginia Absueta, la actriz lo hizo con un modelo de Carolina Herrera.

