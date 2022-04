¿Tienes una boda en verano? Descubre la tendencia que arrasa entre las invitadas

Tres diseños de Sophie et Voilà.

Tras un tiempo en el que han escaseado las invitaciones a bodas, bautizos, comuniones y eventos en general, el 2022 promete ser el año en el que retomemos el calendario social y empecemos a vestir y pensar en los vestidos de invitada que llevaremos en todas las próximas citas a las que estamos invitadas.

Si andas buscando inspiración para tu look de invitada de boda o necesitas ponerte al día sobre tendencias en vestidos de invitada para este 2022, aquí te damos las claves para acertar con tu look en cualquier ceremonia.



En 2022 las tendencias de estilismos de invitada se abren para todos los gustos, desde los vestidos más sobrios y sencillos, hasta opciones atrevidas donde destacan los detalles en formato oversize, como los maxilazos.



La firma nupcial y de invitada Sophie et Voilà parece terno claro: esta temporada los grandes lazos se llevan todo el protagonismo. Su nueva colección de invitada en colaboración con Es Fascinante ofrece tres diseños diferentes en varios colores pero con los lazos como común denominador.

El maxilazo está triunfando en los diseños de 2022 para eventos. Sophie et Voilà

Encontramos primero el llamado vestido Guatemala, elaborado en crepe y con sobrevestido de gasa. El lazo en este modelo es de quita y pon, pudiendo adaptar tu estilismo a multitud de situaciones y escenarios. El vestido Guatemala está disponible en los tonos morado, azul, rojo y verde.

El segundo diseño de la colección, llamado Guinea, lleva el lazo a modo de banda, a la altura del pecho, configurando originales manguitos. El vestido Guinea está disponible en los colores amarillo/negro, rojo y blanco/nude.

Por último, encontramos el modelo Guayaquil, más corto que los anteriores, con escote asimétrico y lazo en forma de tirante, en color rojo exclusivamente.

El vestido Guatemala en color magenta muy favorecedor. Sophie et Voilà

Sophie et Voilà es un fenómeno sin precedente cuyos diseños nupciales se han posicionado a la vanguardia de los vestidos de novia, haciendo gala de un estilo muy diferente, sencillo y moderno. Sofía Arribas tiene un don especial para crear novias de alta costura a base de siluetas sobrias y minimalistas que guardan coherencia a través de todas sus colecciones. Es por ello que está destinada a mujeres que buscan algo distinto. Sus creaciones se alejan tanto de los cánones más clásicos que tan solo les separa una delgada línea de la moda prêt-à-porter.

Sofía Arribas se atrevió a dar el salto de la arquitectura a la moda nupcial en 2010; lo hizo poniendo en marcha la etiqueta Sophie et Voilà, de la que actualmente es directora creativa. Seis años después, se embarcó en la búsqueda de una media naranja empresarial que la acompañase en su viaje dedicado a la mujer. La encontró en una de sus clientas, Saioa Goitia, quien pasó a tomar las riendas como consejera delegada y con la que ha conseguido que sus diseños made in Spain hayan dado la vuelta al mundo.

