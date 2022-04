Edurne se inspira en Pilar Rubio para su nueva melena rubia: la tendencia capilar 'Underlights blonde'

Edurne (36 años) ha acudido a su centro de belleza favorito y ha dado una nueva vida a su melena. La cabellera de la cantante es de las más envidiadas del panorama celebrity patrio, y la sabe lucir con ingenio, con coletas o trenzas XXL o soltando su pelo ondulado y trabajado.

La artista ha visitado a los profesionales de Studio25, que son especialistas en color y extensiones. Allí, han dado luminosidad a la cabellera de Edurne con pequeñas mechas rubias claras y matices destellantes que han conseguido renovar su melena.

La técnica que han aplicado los expertos en el pelo de la jurado de Got Talent se conoce bajo el nombre de Underlights Blonde, y ellos mismos han explicado en sus redes sociales en qué ha consistido el proceso: "En este caso eliminamos saturación de rubio, con un color turrón en zonas internas y ligeras babyligths por toda la melena, matiz beige con puntos de luminosidad y babyligths a mano alzada para conseguir ese plus de brillo y movimiento a la preciosa melena de Edurne. Amor, por los rubios brillantes".

El centro ha compartido un vídeo en el que se ve a Edurne sentada en una de sus sillas, esperando que hagan magia con su pelo. En las imágenes se puede apreciar cómo estaba el cabello de la cantante antes de pasar por las manos de los especialistas. La melena de la artista se mostraba apagada y sin forma; pero segundos después, el vídeo muestra cómo ha quedado después de aplicarle la técnica experta de luminosidad.

Los matices rubios han cambiado por completo el aspecto de la melena de Edurne, que ahora luce sana y con volumen, al contrario de lo que ocurría en el momento en el que ha llegado a la especial peluquería. La pareja de David De Gea (31) -con quien tiene una hija llamada Yanay (1)- aparece muy sonriente al final del vídeo, y es que ha conseguido su objetivo de mejorar al máximo su estilo capilar.

Al parecer, Edurne se habría inspirado en los brillos deslumbrantes de la melena de Pilar Rubio (44), que hace unos meses se ponía en manos de Studio25 para dar un nuevo aire a su pelo. Y lo consiguió, pues ha pasado de tener una cabellera totalmente negra a lucir un pelo castaño con matices de oro.

