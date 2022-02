Guerra a los puntos negros: el producto que termina con ellos y solo cuesta 1 euro

El mundo de la cosmética y la belleza tiene un gran enemigo: los puntos negros. Estas incómodas imperfecciones, una mezcla de grasa suciedad y células muertas, se acumulan en los poros, taponándolos y dándoles un color oscuro. La gran mayoría de ellos se manifiestan fundamentalmente en la parte central de la nariz, frente y barbilla y pueden ser complicados de quitar.

Por suerte, en el mercado hay diferentes productos que no solo evitan su aparición, también los eliminan en apenas unos minutos. El primer paso para detenerlos es darle una gran importancia a la limpieza diaria del rostro y, cada cierto tiempo, utilizar parches limpia poros.

Se trata de una solución de raíz que absorbe la grasa y limpia el poro además de cerrarlo. Una manera perfecta de eliminar los puntos negros y dejar el poro en perfectas condiciones. La firma de belleza You Are The Princess, a la venta en Primor, que se ha propuesto democratizar la belleza y con sus productos permite acabar con este problema estético en tan solo 10 minutos y por menos de 1 euro. ¿Cómo? Gracias a sus parches adhesivos.

Así se colocan los parches limpia poros para un gran resultado. You Are The Princess

Desde su línea Beauty Concept, proponen un set compuesto por tres limpia poros que han sido especialmente creados para atacar de raíz las tres zonas más problemáticas en materia de puntos negros: frente, nariz y barbilla. Gracias a su diseño ergonómico se adaptan a la perfección a estas zonas de la cara, que son en realidad las más expuestas y propensas a las agresiones y a la acumulación de suciedad y puntos negros.

Su utilización es además muy sencilla y tan solo hay que seguir cinco pasos:

1. Se comienza limpiando bien la cara, como de manera habitual, con un limpiador específico para el rostro.

2. Se humedece la zona del rostro donde se va a aplicar el parche. Para un resultado extra se puede abrir el poro con vapor (ya sea mediante una ducha caliente o un baño de vapor). Con esta acción se reblandece el punto y las propiedades del parche penetrarán con mayor facilidad.

3. Colocar los parches es también muy sencillo, pero primero hay que secarse las manos. Esto es importante ya que podrían arruinarse. Además, hay que colocarlos bien y evitar los pliegues.

4. Se dejan secar entre 8 a 10 minutos para que su fórmula penetre y absorba toda la suciedad.

5. Se retiran lentamente comenzando desde los extremos. Hay que hacerlo poco a poco y evitando los tirones pues las tiras faciales se secan y endurecen, por lo que pueden llegar a dañar la piel y causar lesiones.

Como punto final hay que aplicar un tónico para cerrar los poros y repetir el proceso al menos una vez por semana.

