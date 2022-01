La serie 'Emily in Paris' da las claves para llevar el accesorio de la temporada: el pañuelo

No es de extrañar que cada vez que la plataforma de streaming estrena uno de sus títulos, se hable de ellos al instante. No solo por su trama o historia, sino también por los looks de sus protagonistas.

Este es el caso de Emily in Paris, un fenómeno que reúne la combinación perfecta entre amor, París y moda para mantenernos a todos ante la pantalla. Su protagonista, Emily, ya se ha convertido en todo un fashion icon que estilistas y expertos en moda han aclamado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de You Are The Princess (@youaretheprincess)

No es de extrañar, por lo tanto, que su estilo haya traspasado la pantalla y ya estemos deseando copiar todos sus looks para alcanzar ese je ne sais quoi tan característico del estilo francés. Una elegancia y clase que la propia actriz y directora de vestuario, Patricia Field, han conseguido con accesorios como el pañuelo.

Emily Copper nos ha mostrado todas las posibilidades de este accesorio tan versátil a lo largo de esta segunda temporada y que, desde la firma You Are The Princess con sus accesorios Oh My Hair, nos invitan a replicar con sus modelos sumándonos a esta tendencia que, sin duda, está arrasando. Estas son algunas de las opciones para lucir el pañuelo:

Llévalo al cuello

La actriz de la afamada serie llevando el pañuelo anudado al cuello.

Un clásico, simple y sencillo. Escoge colores y estampados que hagan destacar tu piel. Colócalo anudado a un lado para conseguir un toque chic. Pañuelo Color rosa. Precio: 9,49 euros.

Llévalo como diadema

Emily Copper luciéndola como diadema.

Jugando con tu pelo, podrás lucirlo a modo de diadema intercalando diferentes anchuras y llevándolo con el pelo suelto e incluso, con una coleta. Pañuelo con cadenas. Precio: 9,49 euros.

Llévalo como complemento

El personaje de la serie llevando el pañuelo en el bolso.

Personaliza tu bolso favorito y anúdalo al asa de este para darle un toque diferente y original que hará que parezca una pieza totalmente nueva. Pañuelo Animal Print. Precio: 9,49 euros.

Llévalo como Audrey Hepburn

La intérprete luciendo el pañuelo envolviendo su cabello.

Al más puro hollywoodense, llévalo cubriendo toda la cabeza junto a unas maxi gafas de sol y serás toda una estrella de cine de los años 50. Pañuelo Estampado Paisley. Precio: 9,49 euros.

[Más información: Elizabeth Arden revoluciona la cosmética con la base más completa del mercado]

Sigue los temas que te interesan