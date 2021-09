Segundo intento para los pantalones 'fuseau': encuéntralos en Zara, Mango y Stradivarius

Suele ocurrir con esta prenda que no existe el término medio. Y es que los pantalones fuseau tienen tantas detractoras como defensoras. Con su estética deportiva y su icónico enganche al tobillo, esta pieza supone una regresión directa a los años ochenta.

Sin embargo, no es la primera vez que los diseñadores intentan que la prenda vuelva a los vestidores de las mujeres en el streetstyle. Hace unos cuentos años, tuvieron un momento de gloria y celebrities de la talla de Nieves Álvarez (47) apostaron por ellos. Sin embargo, su fama fue efímera y poco a poco se desvanecieron entre otros patrones de más éxito como el slouchy o el mom jean.

Nieves Álvarez luciendo pantalones 'fuseau'. Redes sociales

En esta ocasión se unen dos factores que pueden lograr que la prenda se convierta en un must have de la temporada. Por un lado, las influencers ya le han dado su aprobación y las más veloces ya se han hecho con su modelo preferido, tal y como han mostrado en sus redes sociales. A esto se le suma que tiendas de gran consumo, como Mango, Zara o Stradivarius, también han hecho una firme apuesta por la tendencia.



Y más allá de su uso original, que se limita a los outfits deportivos, las prescriptoras de moda han encontrado formas más atractivas de llevarlos. La presentadora de Flash Moda fue la primera en apostar por mezclar este arriesgado pantalón con un par de altísimos tacones de color blanco. Sumando una camiseta también negra con un lavado desgastado firmada por Balmain, construyó un look elegante pero con un punto muy atrevido.

Pero los salones no son aptos para todo tipo de ocasiones, para cuando no sea posible llevarlos, Paula Nata propone combinarlos con zapatos de tacón bajo y destalonados, para poner el foco sobre esta zona del estilismo. A la prenda estrella del look le añade un sencillo top negro y americana oversize en el mismo tono.

Propuestas de pantalones 'fuseau', de Stradivarius, Mango y Zara. Stradivarius/ Mango / Zara

La propuesta de Sheila Conde se encuentra dentro de un estilismo mucho más cómodo, ya que la creadora de contenido aparta los tacones por completo. La prescriptora combina un modelo básico de fuseau con unos zuecos de madera que tienen un punto de conexión con el calzado elegido por Paula: el talón descubierto. Y es que este detalle pone el énfasis de estos outfits construidos con colores bastante neutros, en esta zona del cuerpo, subrayando la tendencia fuseau.

Las marcas se ponen de acuerdo en algo y es en una apuesta común por los modelos básicos. Y si bien esto puede responder a un criterio comercial -es más fácil vender un modelo simple que otro en colores más estridentes- también puede ser una pauta marcada por la tendencia.

