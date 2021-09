Georgina impacta con su radical cambio de 'look' en Venecia: todas las teorías sobre su nueva imagen

Dicen que cuando una mujer se somete a un cambio de look es porque se enfrenta a algún cambio en su vida. Georgina Rodríguez (27 años) comienza este curso con un traslado de residencia que la llevará, junto a su familia, hasta Manchester, por lo que el dicho popular podría tener sentido. Y es que la modelo e influencer ha aparecido en el Festival de Venecia, coincidiendo con el principio de este año escolar, con un peinado muy diferente a lo acostumbra.

Georgina se ha despedido -puede que momentáneamente- de su larga cabellera para dar paso a una melena bob por encima de los hombros. La joven ha escogido un beauty look muy pulido, con raya en el medio y completamente recto, que ha combinado con su estilismo, coordinando todas las prendas en negro. Precisamente por eso, Georgina conseguía subrayar más esta transformación.

Georgina Rodríguez, en la presentación de 'Madres paralelas', en el Festival de Venecia. Gtres

La nueva estrella de Netflix no se ha pronunciado sobre este nuevo look. Y mientras lo hace, se pueden plantear varias hipótesis sobre si es una imagen que lucirá por largo periodo o es algo provisional que se ha conseguido poniendo en práctica una solución estética. Y es que puede que simplemente Georgina haya querido tantear la posibilidad de cambiar de corte, sin dar el paso definitivo. Esto lo podría haber conseguido de dos formas.



En primer lugar, la bailarina podría haber cambiado su cabello en un solo gesto haciendo uso de una exclusiva peluca de pelo natural. Este es un recurso que no es extraño ver en otras celebrities. Algunas, como Keira Knightley (36) ha confesado que suele usarlas para evitar que su cabello sufra con la constante aplicación de herramientas de calor.

Sin embargo, no es la única posibilidad. Otra opción es que la celebrity haya pedido ayuda a sus estilistas. Puede que haya querido jugar con su cabello para la segunda aparición en esta edición del Festival de Venecia en la presentación de Madres Paralelas, la película de Pedro Almodóvar (71).

Georgina Rodríguez, en su última foto de Instagram, y en una imagen del pasado julio, en Cannes. Redes sociales / Gtres

Mediante un falso bob cualquier peluquero podría conseguir simular un corte como el que ha lucido Georgina en Venecia. Este resultado se consigue recogiendo parte del cabello hacia dentro, replicando un corte a la altura de los hombros. Y por último, la opción más radical, sería que la bailarina se hubiera sometido a un drástico corte, una valiente decisión que marcaría la diferencia en la imagen colectiva que se tiene de Georgina, pues siempre se la ha conocido con el pelo largo. Esta teoría se apoya en una pista que la propia estrella dio unas horas antes y, sin embargo, entonces, pasó inadvertida.

La bailarina hacía su primera aparición hoy en el Festival de Venecia vestida de Ermanno Scervino. Con este primer look recogía su cabello en la nuca y dejaba apenas dos mechones sueltos en la parte frontal. Comparando el volumen de este moño con otros que ha lucido la artista anteriormente, se aprecia una disminución notable del volumen.

Es cierto que siempre cabe la posibilidad de que anteriormente hubiera usado prótesis capilares para aumentar el tamaño de su moño, pero hay que tener en cuenta que algunas de estas fotografías han sido publicadas por la propia Georgina en situaciones informales de su día a día.

