7 de 10

Quizás sin su contribución la decoración de uñas no tendrían el papel protagonista que poseen. Y es que Rosalía ha convertido este elemento no solo en su seña de identidad sino, en un verdadero símbolo empoderador para las mujeres. Sus manicuras no son aptas para todos los gustos, pero nadie puede negarle que derrochan creatividad.