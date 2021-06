Alled-Martínez experimenta en la pasarela de París con el estilo "skater".

El diseñador español Archie Alled-Martínez (31 años) ha desvelado su colección de primavera-verano para hombre en la pasarela de moda de París, donde dio un paso más en su marca explorando nuevos tejidos y un diseño más accesible, inspirado en el skateboard de los años 1970 y la liberación homosexual.



El creador, nacido en Barcelona en 1990, tiró del hilo que inició recientemente junto al artista Pepo Moreno, una cápsula de camisetas benéficas con proclamas de la lucha por los derechos LGTBIQ, y continuó con su homenaje a la generación de la liberación gay de los años 70.

"Me interesaba mucho el contraste entre dos temáticas tan opuestas. Siempre cojo elementos históricos y los mezclo con algo que no tiene nada que ver", dijo Alled-Martínez en el Palacio de Tokio de París, donde presentó una muestra de su colección.



Pese a que esta pasarela parisina continúa con el formato virtual, la mejora de la situación epidémica ha permitido a la Federación de Alta Costura y Moda y, además, algunos diseñadores tener un pequeño punto de encuentro con compradores y otros miembros de la industria de la moda, como ha sido el caso del barcelonés.



La línea, de marcados aires retro, mostró pantalones cortos deportivos con rayas en el lateral, cazadoras tipo bomber, pantalones de talle alto (por primera vez los vaqueros de Alled-Martínez son denim y no de punto) o camisetas de algodón con ribetes de colores en mangas y cuello.

En la presentación reintrodujo su colaboración de camisetas con Moreno, con mensajes del primer Orgullo de la historia en 1970 pintados en la espalda, como "No todos los niños sueñan con ser marines". Estos diseños se venden bajo pedido y sus beneficios van íntegramente dirigidos a la fundación Stop Sida de Barcelona.



A ellas se suman las camisetas de la nueva colección con nombres como el del actor Al Parker, pero también el modelo Sterling Saint-Jacques o el ilustrador puertorriqueño Antonio López, son algunos de los creativos fallecidos por sida a los que Alled-Martínez rinde homenaje ahora.



"Estos creativos forman parte de una generación perdida porque murieron de sida y quedaron completamente olvidados por el estigma que había sobre la enfermedad entonces", reivindica el barcelonés.

Nuevos retos en la moda

Pero Alled-Martínez no ha abandonado las raíces de su firma, con las que llamó la atención del sector en 2018, tras graduarse en diseño en la Central Saint Martins de Londres y ganar el prestigioso premio de graduación LVMH con su sastrería de punto.



El knitting siguió presente en la sastrería, que ha retocado ligeramente para hacer más accesible, o en una de las prendas estrella de la colección, un conjunto de camiseta y bermudas que imitan el patrón de los calcetines blancos de rayas rojas y negras.



"Ya demostré que podía hacer una colección entera tejida, fue parte de mi innovación, pero me interesaba mucho experimentar otras cosas y explorar nuevos mercados. Puede resultar interesante y ofrecer un punto más accesible para otros usuarios", dijo.

Rojos y azules colorean esta colección con tonos como el amarillo pálido o el blanco, todo edulcorado en clave vintage. La estética de los patinadores setenteros también fue la clave del vídeo con el que el artista presentó su colección en la plataforma de la Federación y redes, un breve corto en el que establece un vínculo entre el skate y la sexualidad.



El diseñador, que residía en París y ha vuelto a instalarse en Barcelona durante la pandemia, confía en que la próxima edición de la semana de la moda de hombre, en enero, sea también el regreso presencial a la pasarela, aunque de momento seguirá viviendo en la Ciudad Condal. La semana de la moda para hombre llegó este domingo a su fin tras seis días de presentaciones virtuales, aunque la pasarela reabre dentro de una semana con los desfiles de Alta Costura que, de momento, serán en su gran mayoría digitales.

