Custo Barcelona lleva su verano a la 080 Barcelona Fashion

Custo Barcelona, la empresa fundada por Custo Dalmau (62 años), regresa con fuerza al mundo de la moda. Eso sí, en esta ocasión, como ocurrió el año pasado lo hace en formato digital con motivo del certamen 080 Barcelona Fashion. El acto busca potenciar y acercar la moda a todos los públicos. Para la ocasión, la firma española ha mostrado su colección ideada para esta temporada (primavera-verano) en casa, unos diseños que han sido mostrados a través de una fashion film en el icónico escenario de la Casa Milà de Gaudí, uno de los edificios más prestigiosos y reconocidos de Barcelona.

Bajo el nombre de Wake up World, la colección ideada para esta temporada de Custo Barcelona es una llamada de atención para que el mundo despierte tras este período casi distópico en la que la sociedad se ha visto sumido. Inspirada en una nueva conciencia surgida de estas circunstancias y con un espíritu que persigue cambios, Wake up World es una oda al respeto, un pararse a admirar la belleza que nos rodea y a ser, en definitiva, más humanos.

Custo Barcelona lleva su verano a 080 Barcelona Fashion. Custo Barcelona

Para la ocasión, las diferentes modelos se han deslizado desde la fachada inconfundible del ya mencionado edificio hasta el patio interior, para ser captadas por cámaras desde todos los ángulos.

Detalles del desfile

El color es la genética de esta colección con el blanco como protagonista, mezclado con los neones, brillos y efectos ópticos creados con la superposición de diferentes texturas, así como la experimentalidad, tanto en los materiales como en las formas. La silueta se renueva creando ventanas que dejan ver el cuerpo, agujeros creados a fuerza de un patronaje muy cuidado para renovar el concepto de sensual.

Las piezas imprescindibles son los vestidos cortos y muy ceñidos, realizados con materiales experimentales en colores neón o transparentes, neopreno, nylon o lentejuelas de brillos nacarados. Estos se cubren con sudaderas deportivas con mensajes que hacen referencia a la propia colección, dejando patente el mensaje que busca transmitir. De este modo, eslóganes como: Wake up world, Beauty of truth, Born fearless o Life storm de colores vibrantes, bordados y patch que añaden un nuevo estilo sin renunciar al confort. No se pueden olvidar tampoco los bodycons, a medio camino en una pieza para el agua o para la noche más salvaje.

Los diseños de Custo Barcelona apuesta por la superposición de prendas. Custo Barcelona

Más que una recopilación de looks, esta colección para el próximo verano de Custo Barcelona se erige como un punto de inflexión conceptual ante los tiempos en los que la población se encuentra inmersa, que a la vez que presenta muchos desafíos también ha propiciado la exploración de formatos alternativos con resultados tan interesantes como el fashion film presentado en la que ha sido la segunda edición, en formato digital, de la 080 Barcelona Fashion.

