Rosalía diseña unas zapatillas inspiradas en las alpargatas catalanas

La cantante Rosalía (27 años) ha rendido homenaje a sus raíces con el diseño de unas zapatillas inspiradas en las tradicionales alpargatas catalanas. Así lo ha anunciado ella misma con un vídeo publicado este lunes en su perfil de Instagram, en el que se le ve atándose los cordones de este calzado.

En la publicación, que ha titulado con el nombre del modelo de las zapatillas, AF1 Espardille, la cantante aparece vestida con un look total white y neutro que pasa completamente inadvertido para dejar todo el protagonismo a sus pies, calzados con unas espadrilles con aspecto de deportiva de plataforma. En el post promocional, Rosalía también ha colgado una serie de fotografías del pintor Salvador Dalí con el zapato tradicional catalán.

En pocas horas, la publicación ha alcanzado casi un millón de 'me gusta' y cientos de comentarios que ya vaticinan el éxito de esta creación. Paz Vega (45), María Escoté (41), Itziar Castro (44) o el cantante Juanes (48) son algunas de las celebridades que han celebrado el nuevo proyecto de moda de la cantante.

Más allá de rendir homenaje a sus raíces catalanas, la cantante ha hecho un guiño especial a su familia. Las zapatillas, según ha explicado en el podcast Gurls Talk, están inspiradas "directamente en un tipo de zapato tradicional" que su abuelo solía usar todo el tiempo".

Las deportivas están basadas en el modelo Air Force 1 de Nike, de caña baja y con plataforma. Estas se diferencian por su color crema, el lazo ancho y largo para que se pueda abrochar alrededor del tobillo, y la costura de la suela que recuerda a la de la alpargata. Además, incluye el lema "We just did it Rosalía", grabado en la plantilla.

Esta no es la primera vez que la cantante catalana colabora con la firma deportiva Nike. Con anterioridad, la intérprete de Malamente fue imagen de las deportivas Air Max 2090, que seguían su estilo vanguardista al momento de vestir. Fue en verano de 2020 cuando se desveló este trabajo, bajo el lema "Un salto hacia adelante". Entonces, la marca americana apostaba por la actualización de unas deportivas con una cámara de aire un superior a las tradicionales de hace 30 años.

Pero Nike no es la única firma de moda con la que ha colaborado Rosalía. Hace unos años, la cantante participó en una colección cápsula para la firma juvenil del grupo español Inditex, Pull & Bear, con piezas de aire urbano y deportivo, donde destacaban camisetas con picture-prints y con mensajes bordados. La catalana también ha formado parte de la familia de Yves Saint Laurent Beauté, de la que ha sido imagen de su rojo de labios, su tono favorito en las alfombras rojas.

