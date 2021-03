Jaden, el hijo de Will Smith, presenta sus diseños en Pitti Immagine

Jaden Smith (22 años), el hijo del actor Will Smith (52) y de la actriz y productora Jada Pinkett-Smith (49), es el invitado especial en la pasarela virtual italiana de moda masculina Pitti Immagine Uomo 99, donde ha presentado el avance de su nueva colección Untitled MSFTSrep FW21, en la que proceso creativo, según los fundadores de la marca, es un diálogo sobre diferentes teorías filosóficas sobre el mundo, combinado con el estudio de la fotografía e inspirado en diversas historias y libros de ciencias.

"El avance exclusivo internacional de Untitled MSFTSrep FW 2021, la nueva colección de la marca MSFTSrep, de la que Jaden Smith es cofundador junto con Moisés Arias y TE’O nos permite enriquecer y completar el programa de eventos digitales en Pitti Uomo Billboard", dijo Lapo Cianchi, director de comunicación y proyectos especiales de Pitti Immagine.

Jaden Smith ha trabajado en tres estilos diferentes que incluyen un traje a medida, un vestido con capucha y un conjunto de chaqueta y pantalón de nieve. El también actor describe esta colección como "muy creativa y originalmente diseñada como un símbolo de rebelión organizada dentro de la juventud".

En esta edición, Pitti Immagine Uomo ha puesto en marcha una plataforma digital ante la imposibilidad de realizar de manera presencial en Florencia la feria de moda masculina. Con Pitti Immagine se ha articulado una forma de presentación de la moda masculina, para seguir la estrategia que normalmente usan de su feria Pitti Uomo, señala Cianchi en una nota.

Músico, actor, emprendedor y activista Jaden Smith no ha parado un minuto durante la pandemia. Además de diseñar la nueva colección otoño invierno 2021 para su firma, lanzó en agosto al mercado discográfico su nuevo disco, el tercero, "Cool Tape Vol. 3", que incluye canciones arraigadas en el pop, en los sonidos de hip hop o rap. El álbum ha alcanzado casi 200 millones de reproducciones en todo el mundo hasta la fecha, con los últimos sencillos de Cabin Fever y Rainbow Bap, así como Falling For You con Justin Bieber (27).

Jaden Smith luciendo prendas de su marca de ropa. Instagram

Jaden Smith es popular desde que es un niño, pero su ansia creativa le ha llevado a abrir varios caminos. En la interpretación comenzó en su infancia, la música forma parte de él y la moda también es una manera de expresar su personalidad.

La hermana de Jaden, Willow (20), ha seguido la misma línea artística de su hermano, sin permitir que la fama de sus padres se interponga en su camino. La joven es intérprete desde niña, a los 14 años sacó su primer disco y guarda una relación especial con la moda. De hecho, Karl Lagerfeld la fichó como imagen de Chanel cuando tan solo tenía 15 años.

