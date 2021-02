H&M tiene la versión 'low cost' del cinturón ecuestre de 750 euros de Bottega Veneta

No hay duda de que un buen cinturón puede darle un toque de elegancia a un look. Entre sus accesorios, la marca italiana Bottega Veneta cuenta con uno de estilo ecuestre que llama la atención por su alta cifra: 750 euros. Sin embargo, no es necesario tener una gran suma de dinero para hacerse con una pieza similar. H&M, por ejemplo, tiene una versión y low cost. Eso sí, es mucho más sencilla y deportiva.

El cinturón de Bottega Veneta destaca por su gran hebilla de herradura con dos alfileres que llama la atención a simple vista. La prenda, además, se adapta para diferentes gustos y tallas. Cuenta con nueve orificios para un ajuste ideal, está disponible desde la S hasta la L y se vende en seis colores: negro, azul, blanco, rosa, rojo y marrón. En cuanto a su composición, está confeccionado en un 80% por piel de becerro y en un 20 restante por latón.

El cinturón de estilo ecuestre de Bottega Veneta. Bottega Veneta

H&M, por su parte, tiene en su nueva colección una versión en piel sintética y cordones anudados de apenas 12,99 euros. Aunque no es un accesorio idéntico al de Bottega Veneta, guardan similitud por su hebilla en forma de herradura. Se trata de un detalle que da un estilo ecuestre a los outfits, sin dejar de ser chic. Este, además de llamar la atención por su ínfimo precio en comparación con la firma italiana, destaca por adaptarse a todo tipo de cuerpos. En la web está disponible desde la XXS hasta la XXL.

Pero Bottega Veneta y H&M no son las únicas firmas con este estilo de cinturón. De hecho, la firma italiana y más tarde la marca sueca en su versón low cost, podrían haberse inspirado en una clásica pieza de Tiffany & Co que comenzó a venderse en la década de los 70 tras la llegada de la diseñadora de joyas Elsa Peretti (80) a la compañía.

El cinturón ecuestre de Tiffany&Co. Tiffany&Co

A día de hoy, esta prenda tradicional de Tiffany & Co sigue estando disponible en su página web, como un "cinturón con hebilla ecuestre", por el significativo valor de 620 euros. En la descripción del artículo se especifica que es una prenda de cuero con "hebilla y cierre en plata de ley", con un tamaño mediano. Aseguran, además, que es un diseño original, propiedad de la mencionada experta en joyas. Pero a diferencia de Bottega Veneta y H&M, el accesorio de estilo ecuestre de la empresa estadounidense no se vende en diferentes tallas.

[Más información: 'Treasure Forever': así es la nueva colección de H&M que aboga por lo sostenible y la vanguardia]