Así son los Passion Diamond, los zapatos más caros del mundo que cuestan 15 millones de euros

LO QUE NO PODRÁS COMPRARTE

Diamonds are a girl's best friend cantaba la eterna Marilyn Monroe en una de sus películas más recordadas, Los caballeros las prefieren rubias. Y es cierto. Puede que los diamantes sean los mejores amigos de la mujer -también de muchos hombres-, aunque no demasiado atrás quedan los zapatos.

Desde Sarah Jessica Parker (55 años) hasta Mariah Carey (50) pasando por la reina Letizia (48). Todas han impactado al mundo alguna vez luciendo un par de stilettos con el que han marcado, y nunca mejor dicho, paso firme para su propio gozo y deleite.

En septiembre de 2018, hace dos años y medio, se expusieron en Dubái el par de zapatos de tacón por el que cualquiera de ellas -y hasta la mismísima Cenicienta- habría muerto: los zapatos más caros del mundo. Se trata de dos piezas únicas valoradas en 17 millones de dólares (unos 15 millones de euros), que se presentaron en el Burj Al Arab de Dubái, el único hotel con siete estrellas y el sexto más alto del planeta.

La peculiaridad de estos zapatos reside en que están diseñados y producidos en cuero, oro, seda y diamantes. Una combinación perfecta de texturas y materiales, eso sí, destinada únicamente para los bolsillos más boyantes. Desde aquel mes de septiembre de 2018 los zapatos se encuentran custodiados, expuestos en la vitrina del Burj Al Arab, una de las torres más lujosas, exclusivas y características del planeta y a la venta para ser adquiridos.

Los zapatos, firmados por Jada Dubai, fueron diseñados, producidos y fabricados en Italia y en su alrededor tienen 236 diamantes talla pequeña, así como dos de 15 quilates perfectos y sin defecto grado D, es decir, incoloros, de calidad extrema. "Dubai es una ciudad de multimillonarios", declaró Hemant Karamchandani, el joyero detrás de esta creación. Además, agregó que para este tipo de productos tan exclusivo "hay un mercado potencial en toda la región del Golfo y particularmente en Arabia Saudí".

Los conocidos como Passion Diamond ('Diamantes de la pasión') no son los únicos de esta colección cuyo precio se eleva hasta cifras inimaginables. Existen otros tres pares decorados con diamantes, rubíes, oro y perlas; con un precio más asequible que oscila entre los 17.000 y los 27.000 dólares (entre 15.000 y 22.000 euros). Si bien es cierto, no habría otra ciudad mejor elegida que Dubai para exhibir estos inalcanzables modelos.

Dubái es una ciudad emirato de los Emiratos Árabes Unidos conocida por su lujoso comercio -con boutiques únicas y fastuosos centros comerciales-, su arquitectura ultravanguardista y su vida nocturna animada.

Por supuesto en estos momentos, como en todo el mundo, la actividad está algo más reducida debido a la pandemia de coronavirus. Este emirato puede presumir, además, de poseer el edificio más alto, el centro comercial más grande, el jardín de flores más extenso, los hoteles más exclusivos, acuarios que son enormes como ciudades, las mascotas más exóticas y el par de tacones más caro del mundo.

