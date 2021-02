Por qué Lady Di dejó de vestir de Chanel cuando se divorció del príncipe Carlos

24 años se cumplirán de la muerte de la princesa Diana de Gales el próximo 31 de agosto y su nombre todavía hoy sigue siendo tan actualidad como lo fue durante las más de dos décadas que estuvo en el punto de mira de la prensa mundial por su vinculación a la Familia Real británica.

Por series como The Crown, el éxito masivo de Netflix, o la próxima película del director de cine Pablo Larraín (44), Spencer, Lady Di sigue más presente que nunca en nuestras vidas. Ha sido precisamente a raíz de conocer quién encarnará en el filme a la primera esposa del príncipe Carlos de Inglaterra (72), el heredero de la corona británica, cuando ha salido a la luz una anécdota de Diana vinculada a Chanel que ha dejado sorprendidos a propios y extraños.

La actriz elegida para interpretar a Lady Diana Spencer es ni más ni menos que Kristen Stewart (30). Si bien el principio su fichaje despertó ciertas críticas -pues su físico, a priori, no era tan evidente con el de la princesa-, cuando se publicó la primera imagen el mundo calló y asintió con anhelo, deseoso de ver el resultado final.

Kristen Steward, caracterizada como Diana de Gales, en la primera imagen de la película 'Spencer'. Chanel

En el primer fotograma de la película aparece Stewart caracterizada de Diana mirando por una ventana y llevando uno de los looks más recordados de la princesa. Se trata de un sombrero negro con redecilla, una blusa de seda azabache con lazada al cuello y un abrigo diseño original de la colección otoño-invierno de 1988/89 de Chanel.

Seis años después de aquello, en 1995, cuando Carlos y Diana se separaron tras un matrimonio insostenible marcado por las polémicas y las infidelidades, la que fuera princesa de Gales tachó para siempre de su lista de diseñadores a Karl Lagerfeld, director creativo de Chanel, pese a haber sido durante mucho tiempo uno de sus creativos de cabecera.

En concreto, Diana condenó al ostracismo a todas aquellas prendas, zapatos, joyas y complementos que llevasen la icónica doble C de la maison francesa. Pero, ¿por qué Lady Di dejó de llevar Chanel? La respuesta la daba hace muy poco tiempo el diseñador Jayson Brunsdon en la edición australiana de la revista Harper's Bazaar. En 1996, durante una gira que Diana realizó en solitario por toda Oceanía, Brunsdon acudió como voluntario para ayudar a Joh Bailey, el estilista personal de Lady Diana.

La princesa Diana de Gales en un evento en Londres en 1989. Gtres

La madre de los príncipes William (38) y Harry de Inglaterra (36) comentó que había elegido un vestido entallado en color crema de Versace -cabe recordar su cercana relación con Gianni Versace- para visitar un hospital, pero que no sabía cómo complementarlo. Brunsdon lo tenía claro. Para ese vestido de Versace, Bailey afirmó que lo ideal sería unos zapatos de Chanel. "Le irían de maravilla", le comentó. Pero la respuesta de Diana fue una negativa taxativa. "No, no puedo llevar la doble C". Al preguntarle por qué, la princesa respondió: "Por Carlos y Camilla".

El dolor de Diana de Gales por la doble C entrelazadas viene de antaño. Días antes de su boda con el príncipe Carlos, Diana encontró el diseño de un brazalete con las palabras Fred y Gladys grabadas, los nombres con los que se llaman Carlos y Camila en la intimidad en un extraño juego de roles. Las fotos de la amante de Carlos en su diario, las cartas de amor que se habían escrito en su escritorio y lo que más le dolió: unos gemelos con las iniciales C&C que Carlos llegó a vestir en su luna de miel… todo fueron pruebas de una relación que nunca terminó y que siguió durante y después de contraer matrimonio con Lady Di.

