Lazos y diademas con purpurina: los accesorios que triunfarán en tu melena esta temporada

Los recogidos no solo permiten cambiar de imagen, algunos reflejan un verdadero trabajo artesanal que eleva el peinado a la categoría de arte. ¿Buscas innovar y dar un toque único a tu melena con motivo de estas fechas? Rafael Bueno, director del salón de peluquería homónimo en Málaga experto en color y recogidos, desvela algunos trucos y consejos para conseguir unos recogidos de impacto en estas fiestas atípicas.

Los recogidos son método de transformación de la imagen y en la mano de algunos peluqueros, todo un viaje creativo con un resultado artesanal. El pelo pasa a ser un tocado un objeto que expresa una belleza que parecía escondida.

Los lazos, horquillas y otros accesorios destacarán en tu melena estas Navidades. Rafael Bueno Instagram

"Los recogidos están vinculados al pelo desde tiempos inmemorables y no solo tenían un alto componente cultural, también social. Hoy en día siguen aportando ese elemento diferenciador. Más aún, cuando rompen con lo esperable y no dejan de suscitar admiración. Para estas navidades tan diferentes, son mi apuesta para no perder la ilusión, vernos bien siempre nos levanta el ánimo", afirma Rafael Bueno.

En ocasiones, no es necesario conocer técnicas muy complicadas, simplemente añadir un complemento como horquillas o coleteros o bien combinar dos tipos como una trenza y una coleta. "Los recogidos que más gustan son aquellos que suponen un reto para quien los ve sobre cómo están hechos, aquellos que son un desafío mental. Desde trenzas de espiga unidas inesperadamente a recogidos en forma de nudos o lazos, efectos que equiparan el pelo al tejido. Los recogidos son mi pasión y en mi cuenta de Instagram publico tutoriales de cómo hacerlos, a veces el truco está en incorporar elementos tan sencillos como hilos.", explica el peluquero.

Los recogidos con accesorios transforman por completo el 'look'. Pexels

Todo mago tiene su as en la manga y en palabras de Rafael Bueno: "La destreza es fundamental, pero también saber seguir las fases del proceso. Si el acabado lleva ondas, siempre es preferible hacerlas antes, saber utilizar los materiales y una vez dominas las diferentes técnicas, ya estás listo para hacer variaciones. Uno de los más fáciles es dividir la melena en cuatro secciones y recoger dos de ellas, las de los laterales más cercanos a las sienes, en una coleta baja y luego introducir los otros mechones por encima del nudo. Es muy sencillo y totalmente diferente. Lo importante es no vernos como siempre y añadir un elemento de fantasía, así conseguimos la mejor actitud."

Complementos y accesorios

Siguiendo las recomendaciones del experto, opta por accesorios especiales que aporten ese plus a tu melena, pueden ser pinzas, cintas, diademas... que realzaran tu look elegido de manera exponencial. Sin embargo, una de los accesorios que más versátiles se presentan son la convergencia entre coleteros y lazos, disponibles en la mayoría de tiendas.

Los coleteros y los lazos transforman por completo el peinado escogido. bijou brigitte

Por ejemplo, si quieres optar por lucir el pelo recogido puedes optar por este coletero minimalita y sencillo en un tono verde abeto con estampado de flores, llamado Green Lotus. Es de bijou-brigitte y cuesta 4,95 euros. En la misma firma de accesorios, también, destaca este coletero que sigue la estrucutura de una lazo llamado White Carriage (5,95 euros).

[Más información: Estos peinados fáciles y sencillos son todo lo que estabas buscando para estas fiestas]