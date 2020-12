3 de 9

Esta Navidad Skeyndor se ha propuesto devolver un pellizco de ilusión y solidaridad a la época más mágica del año. Tras un año duro para todos y bajo el lema La ilusión que nos une, ha querido colaborar con la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) con uno de sus cofres regalo exclusivos para estas próximas fiestas. Por la compra de cada Kit Solidario, se donará 1 euro a FESBAL.

El Kit Solidario contiene:

Make Up Hyaluron Filler Base, 30ml

Make Up Vitamin C Hydra Comfort Foundation Nº2, 30ml

Make Up Phenomenon Máscara de Pestañas

UNIQCURE Instant Lifting Concentrate 4 Uds. x 2ml

Precio: 52 euros.