¿Labial intacto y sin roces con la mascarilla?: ahora es posible con este sencillo truco

Desde que empezó la pandemia y se normalizó el uso de la mascarilla, el pintalabios parecía haber caído en el olvido. El no verse en demasía o el efecto desarreglado que acababa luciendo, a causa del roce de la mascarilla, no animaba a ello. Sin embargo, la maquilladora profesional, Cristina Lobato, ha compartido una serie de hacks para conseguir lucir el labial de manera perfecta. ¿De qué se trata?

No. No se trata de recurrir a labiales fijos o de optar por delinearlos por completo y repasarlo con pintalabios. No, este truco es mucho más sencillo. Para lucir un labial de manera impecable para una boda o un evento especial, tan solo tienes que recurrir a un soporte de silicona 3D.

Este aparato, que se coloca entre la boca y la mascarilla, crea un pequeño espacio entre tu piel y la tela. Esto, además de respirar mejor, te permite evitar el roce de tus labios con la propia protección y así conseguirás lucir perfecto el pintalabios. "Con este soporte de silicona conseguimos un espacio entre los labios y la mascarilla que permite proteger el labial de los roces. De esta manera, ya no tendríamos que renunciar a los labiales de color por miedo a que se escurran por las comisuras o a manchar la mascarilla", explica la maquilladora.

Con este soporte de silicona evitarás que tus labios rocen con la mascarilla. Lanalua

Paso a paso

Eso sí, a pesar de este protector, es importante establecer una pequeña rutina de maquillaje para que la duración del labial sea la máxima posible. Para este caso, Lobato matiza cuatro pasos muy sencillos:

En primer lugar, como todas las rutinas dictan, es importante exfoliar los labios. Con ello, se estimula la regeneración de la piel y, también, se facilita que el labial se quede (con más facilidad) fijado y con un efecto más uniforme. Para este paso, puedes optar por un exfoliante casero a base de manteca pura de karité mezclada con panela molida. Con la transpiración y el sudor, el labio pierde mucha humedad y tiende a deshidratarse. La experta recomienda exfoliarlos una vez a la semana.

Presume de labios jugosos e hidratados con una buena exfoliación. César de la Rosa Unsplash

La hidratación y nutrición es uno de los primeros pasos de las rutinas de maquillaje. De esta manera, mientras maquillas el resto del rostro los labios se van hidratando. Antes de aplicar primer, recuerda retirar el exceso de producto si lo hubiera.

Una vez, hidratados, es importante utilizar antes de aplicar el labial; el primer. Con ello, conseguirás suavizar los labios, es una buena opción porque lo prepara sin aportar apenas grasa, que puede deslizar el pintalabios.

Y, por último, es importante elegir un pintalabios que por sus componentes y acabados -como, por ejemplo, los labiales fijos y mates- aguanten largas horas sin perder intensidad de color.

