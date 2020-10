Lady Addict tiene la chaqueta de Zara que define la silueta de moda este invierno

La moda avanza, evoluciona, y lo hace a una velocidad pasmosa. Cada cinco minutos nace un nuevo diseñador, un estilo se renueva o una silueta llega para quedarse, aunque se trate sólo de unos pocos meses. En este sentido, la influencer y empresaria Silvia Zamora, conocida en el ciberuniverso de las mujeres influyentes como Lady Addict, tiene algo que decir.

Lady Addict tiene la chaqueta de punto de Zara que define, sin lugar a dudas, lo que será -de hecho, lo que ya es- la silueta de moda para este invierno en el armario de cualquier fashionista. La pieza en concreto que ya ha lucido en su cuenta de Instagram, donde atesora más de 368.000 seguidores- se trata de una chaqueta de escote pico y manga larga con volantes en los hombros.

El diseño, además, contiene algunos detalles de flores bordadas combinadas a contraste con el color crudo. Y como remate, lleva un cierre delantero con botones forrados. Su precio es de 39,95 euros y en estos momentos se encuentra agotada en la web oficial de Zara.

Afortunadamente para algunas de las acérrimas followers de la influencer Lady Addict, que desean adquirlo y no han podido hacerlo por el momento, existe otra cuenta de Instagram donde se especifican datos para poder lograrlo. Se trata de New In Inditex. Ahí se cuentan los detalles del mono, como la referencia y la forma de encontrarlo, quizá, en alguna tienda física a lo largo y ancho del país.

Esta silueta de volantes o con distintos volúmenes en los hombros ya ha sido lucida por otras it-girls, como Rocío Osorno (32), también con un jersey de Zara o, elevado ya otro plano un poco más institucional e incluso real, la princesa Leonor (14). Para presidir junto a sus padres, los reyes Felipe VI (52) y Letizia (49), el desfile por el Día de la Hispanidad, la heredera al trono lució un jersey de la firma &Other Stories con hombro abullonada. En concreto se trata de un jersey de lana de alpaca con las mangas ligeramente abullonadas y ceñidas al cuello y los puños de la manga. Su precio, 59 euros.

