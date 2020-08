Rápidos y duraderos: estos son los tratamientos de belleza imprescindibles para verse bien este verano

El verano está hecho para disfrutarlo plenamente, y por eso desde Estilo repasamos los tratamientos imprescindibles para la época veraniega: aquellos que te ayudarán a verte bien en cualquier momento sin apenas esfuerzo, requieren de pocas sesiones y son rápidos. ¿Existe algo mejor para el verano?

1. Tratamientos faciales

Las extensiones de pestañas son el tratamiento número 1 para las que quieren olvidarse de la máscara de pestañas durante el calor, especialmente si son asiduas a la playa o la piscina. No tendrás que preocuparte de la máscara corriéndose y te podrás bañar perfectamente a la vez que luces tu mejor mirada. Este tratamiento, que fue el más reservado la primera semana de desescalada en España, ya es un must-have en nuestro país.

El tinte de cejas se recomienda como alternativa veraniega al microblading para aquellas personas que quieran unas cejas más espesas y oscuras pero naturales, y no puedan evitar el sol durante unas semanas (un requisito del microblading). Es totalmente indoloro y permite olvidarse de lápiz de cejas durante una temporada.

Las extensiones de pestaña siguen siendo uno de los tratamientos estrella. Gtres

2. Tratamientos capilares

Los tratamientos antiencrespamiento o los alisados de keratina son un clásico de la época estival ya que hidratan, eliminan el encrespamiento y en el caso de la keratina, lo dejan liso y muy manejable. Son perfectos para las que no quieren preocuparse del cabello en la playa o la piscina, las que no soportan el secador en verano o simplemente las que no quieren perder tiempo peinando y moldeando.

Y para dar un toque de luz en la melena nada mejor que unas babylights: finísimas mechas en puntos estratégicos del cabello, que aguantan perfectamente todo el verano sin retoques y apenas resecan el cabello. Además, se adaptan a cualquier tipo de color de base y tipo de cabello.

El cabello es una de las partes de nuestro cuerpo que más sufren los agentes ambientales del verano. Gtres

3. Tratamientos corporales

Si hay algo que nos trae de cabeza en verano es el vello corporal. Para las ingles la solución pasa por la Depilación Hollywood con cera: totalmente integral, se aprovecha al máximo cada visita y permite olvidarse del vello durante unas semanas. En el caso de las piernas, los expertos también recomiendan la cera en verano, “aunque si se pueden mantener unos días antes y después del tratamiento se puede optar por láser”, apuntan los expertos. Para las axilas, cera o láser son dos opciones igual de válidas con las que olvidarse durante semanas de la depilación.

La depilación continúa siendo una de las grandes preocupaciones en verano.

4. Manicura y pedicura

Las uñas también son las grandes protagonistas del verano, especialmente la de los pies. Por eso, nada mejor que reservar una sesión de manicura y pedicura semipermanente, elegir un tono fácilmente combinable (nudes, blancos, rosas claro o el siempre clásico rojo) y lucir uñas perfectas cada día.

Los esmaltes semipermanentes son la clave para mantener tus pies y tus manos perfectas. Gtres

