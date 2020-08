Vestir 'chic' para hacer deporte nunca fue tan fácil: te damos las claves

Hacer deporte e ir a la moda, siguiendo las tendencias del momento, puede resultar complicado. Es normal, a la hora de realizar alguna actividad física, decantarse por ropa deportiva que se podría catalogar como chic. Prendas que, además, sirven de motivación para realizar de manera reiterada la actividad física escogida. No obstante, en muchas ocasiones, pese a que la ropa elegida resulte estilosa; no es cómoda, produce rozaduras o, incluso, limitan los propios movimientos. En efecto, a la hora de hacer deporte no sirve cualquier prenda.

Sin embargo, Idawen, una firma textil especializada en ropa deportiva, que siguen la última tendencia, ha elaborado una lista de siete requisitos o pautas que deberían cumplir todos los pantalones de deporte.

1. Patronaje

Es importante que las pautas y las costuras de la propia prenda resulten cómodas, es decir, que cuando las vistamos no tengamos molestias en la zona íntima con el patronaje y que, además, nos aporte libertad de movimientos.

2. Tejido

El tejido con el que está constituido la prenda es importante que garantice un ajuste perfecto con el propio cuerpo. Un pantalón que se ciña de manera moderada al cuerpo y que su posible caída no resulte ninguna molestia.

3. Rozaduras

Si el pantalón elegido tiene un tejido técnico y ligero, disminuye la probabilidad de sufrir rozaduras en la cara interna de los muslos.

Es importante que sean transpirables y eviten las rozaduras. Gtres

4. Protección solar

Cuando realizas deporte al aire libre - más en esta época del año - es importante que el pantalón escogido garantice una correcta protección solar. Para ello, es vital que tenga una cobertura perfecta y sin transparencias.

5. Transpirable

Al igual que es relevante que el pantalón esté constituido con un correcto tejido técnico y que tenga una correcta protección solar, también es conveniente que esté elaborado con un tela transpirable y de secado rápido, que evacue el sudor, evitando con ello que pese más.

6. Flexibilidad

Si tiene un diseño inteligente garantizará la compresión y la flexibilidad necesarias para hacer el ejercicio de forma eficaz.

7. Corte de la prenda

Del mismo modo, elegir un diseño atractivo con el que verse más favorecido fomentará tus ganas de realizar deporte.

Idawen es una firma española de ropa deportiva que nace en 2015 con la intención de fusionar deporte, moda y tecnología, y lo hace respetando la ética en todos los procesos y de forma sostenible. Esta línea de deporte utiliza tejidos sintéticos y eco-sostenibles, que ofrecen protección solar, transpiración máxima, cobertura perfecta sin transparencias.

Los pantalones de Idawen buscan fusionar deporte y moda de manera sostenible. Idawen

Entre sus modelos deportivos destaca el modelo Geotulip Klein (80 euros) unos llamativos leggins de compresión y cintura alta para mujer en tonalidades azules y amarillas o los running Grandprix, unos shorts de cintura alta, tejido de compresión alta (49, 90 euros). Unos pantalones con los que podrás realizar deporte y, también, ir a la moda.

[Más información: Estas son las zapatillas de moda: firmadas por Cara Delevingne y en color lila]