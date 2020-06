The 2nd Skin Co. no participará en la próxima pasarela madrileña

La pasarela de moda madrileña pierde en el calendario oficial de su edición de septiembre a una de una de las firmas de moda más significativas, The 2nd Skin Co, que comenzó a formar parte de ella en febrero de 2015.



El dúo creativo formado por Juan Carlos Fernández y Antonio Burillo, el alma creativa de The 2nd Skin Co., ha confirmado que dado el momento "extraordinario" actual, consecuencia de la pandemia del COVID-19, no participará en el calendario oficial de la próxima edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid que tendrá lugar entre los días 10 y 13 de septiembre.



Los diseños de The 2nd Skin Co. son un valor seguro sobre las alfombras rojas españolas, pero también estadounidenses donde actrices como Jennifer Lopez (50 años), Zendaya (23) o Lily Collins (31) han lucido sus diseños.

Última edición de la Madrid Fashion Week Madrid. Gtres

