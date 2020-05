Labios de colores: la tendencia absoluta de esta primavera

Es el momento de atreverse. Es ahora o nunca. Un cambio de color en el pelo, en las uñas, en los labios... ¿Y por qué no? ¿Recuerdas esos labios anaranjados que lució una vez tu amiga? ¿O esos rosas que ves a tu vecina? ¿Te suenan esos rojos espectaculares con camisetas de rayas de cuando visitaste Hendaya?

"¿Por qué a todas ellas les queda tan espectacular y yo no me veo?". Esa es una de las preguntas que se hacen millones de mujeres cuando se trata de probar un color de barra de labios que nos llama la atención y que no hemos usado nunca... no te preocupes... es una cuestión de técnica y estilismo... y tiene solución.

Esta primavera los colores reinarán en los labios.

Ten en cuenta:

Para probar un tono de barra de labios y ver si te favorece te recomendamos un paso previo: La parte de arriba de tu ropa tiene que ser blanca o negra. Esos dos colores neutros te ayudarán a ver si el color te va o no porque no interfieren nada... por algo los maquilladores eligen esos tonos e incluso el gris (a medio camino entre uno y otro) cuando experimentan con propuestas nuevas y colores más arriesgados.

La técnica del éxito

Hidratación: Unos labios deshidratados no pueden maquillarse bien. Hazte con un buen bálsamo labial y úsalo como si no hubiera un mañana.

Elige tu fórmula: No es lo mismo una barra mate que un brillo de labios, una fórmula satinada o un perfilador labial.

El color: Colores y matices hay muchos y si piensas que no te queda bien algún color es porque no has dado con el matiz. Elige rosas, rojos, magentas o morados que te gusten y busca el matiz cálido o frío que encaje con tu piel clara o cetrina.

Aplica tu labial con un pincel y respetando el arco natural.

La aplicación: Simplifica, pero no te pases. Es cierto que un labial rojo de larga duración aplicado sobre una base de perfilador en el mismo tono queda de muerte, pero también lo es que no siempre buscamos un efecto delineado impecable y de color block. A veces sólo queremos un velo de color... En cualquier caso, para empezar te recomendamos aplicar la barra de labios con la ayuda de un pincel para poder aplicar el producto con precisión en las comisuras y en el arco.

La forma: Si vas a probar colores intensos te recomendamos que no retoques la forma para nada. Si respetas la forma de tus labios, especialmente el arco, te verás natural con este tipo de tonos.

Look: Menos es más. La sobriedad te ayudará a adaptarte a los cambios de color poquito a poco así que opta por un maquillaje de rostro y ojos sencillo y una ropa neutra.

[Más información: Tres trucos para preparar durante la cuarentena la piel de tu cuerpo para el verano]