Hazte con el sombrero feminista de Sara Carbonero que todos desean

Sara Carbonero (36 años) siempre ha sido una gran influencia en el ámbito estilístico para millones de mujeres y adolescentes. Debido a su interés por la moda y sobre todo la industria sostenible y atendiendo a los Derechos Humanos creó la marca Slow Love. Prácticamente cada día comparte en sus redes sociales fotografías de sus looks -ya sean actuales o algo más antiguas- y enseguida logran cientos de miles de likes.

Así ha ocurrido en una de sus últimas publicaciones en redes donde además de 80.000 'me gusta' también ha logrado miles de comentarios aplaudiendo un detalle feminista que aparece en ella. La periodista escogió para pasar una tranquila tarde en un bar con amigos un estilismo cómodo y ligero. Una falda y un jersey en tonalidades rosa empolvado. Pero lo más llamativo del atuendo era el accesorio con el que quiso completarlo.

Se trata de un sombrero estilo alabama en negro de la firma Zadig&Voltaire. El detalle que más ha gustado a los 2,6 millones de seguidores de Sara está, sin embargo, en su cinta decorativa. En ella se pude leer la frase: "Girls can do anything", lo que se traduce como "las mujeres pueden hacer cualquier cosa".

Nada más ver la fotografía, los fans de la presentadora se fijaron en ese detalle, lo que hizo que su apartado de comentarios se inundara de aplausos y preguntas constantes sobre el origen del sombrero.

Por este motivo, Carbonero decidió etiquetar la marca del complemento. De esta forma, podemos saber que el chapeau -como se refieren al sombrero en la página web de la firma francesa- cuesta 150 euros, está fabricado en Italia y aún está disponible en dos tallas.

La modelo con el sombrero feminista.

La razón por la que puede leerse esa frase de índole feminista sobre el sombrero es que se debe al nombre de una de las colecciones que sacó al mercado Zadig&Voltaire. Comenzó con artículos como camisetas o perfumes, y fue tal el éxito que ampliaron la gama de productos. De hecho, todo comenzó en 2019 como una colección cápsula limitada y a punto de entrar en la primavera de 2020, la firma sigue extendiendo el catálogo de prendas y accesorios con este lema tan reivindicativo.

