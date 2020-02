Custo Barcelona presenta su nueva colección 'Thank you, next' en la Fashion Week de Nueva York

Custo Barcelona ha presentado en la sinagoga que acoge la Angel Orensanz Foundation en Nueva York su colección Otoño/Invierno 2020-2021 'Thank you, next', una mirada hacia el futuro como fuente de inspiración, desde la cual nace un lenguaje estético renovado.

Una máscara, un avatar resume dentro de un icono el viaje espacio temporal imaginario puesto en marcha por la colección. El estampado avatar mask, sujeto y patrón de prendas y de total looks, tiene, por un lado, un componente alienígena y por otro, encierra iconografías culturarles orientales y occidentales, en un mensaje de universalidad y optimismo hacia un futuro de paz común. "SPeACE" es el neologismo que emerge desde la colección, estampado en lettering cubital en sudaderas y camisetas.

La de OI2021 es una colección ideada para ser llevada 24/7, que a través del uso de tejidos tecnológicos descubre confort y funcionalidad gracias a propuestas de inspiración deportiva que adaptan el lenguaje de Custo Barcelona a una nueva generación.

Propuesta de Custo Barcelona en la NYFW 2020. Gtres

Una atención especial se ha puesto en las prendas exteriores: desde los anoraks hasta los acolchados, los volúmenes son oversize y los detalles confirman el toque sporty a través de bolsillos, macro cremalleras, hebillas de cierre automático y perfiles reflectantes. Los tejidos técnicos asumen acepciones diferentes dentro de la colección y permiten la coexistencia de una fuerte inspiración deportiva con una propuesta de vestidos y looks más de noche. Los tejidos metálicos iridiscentes de efecto brillante dan la bienvenida a una parte de la colección que juega con laminados, efecto mojado, y lentejuelas, en un homenaje a la estética disco de los años ochenta. Fibras preciosas se mezclan a materiales tecnológicos en la creación de nuevos tejidos brillantes y metálicos, que resaltan dentro de la colección junto a lurex, jacquard, cuero técnico sostenible, cady de viscosa, satén y georgette.

La colección de punto, que se distingue por los hilados preciados de algodón Zegna Baruffa, se enriquece con incrustaciones y jacquard y se ilumina con detalles en lamé. También en las sudaderas, piezas claves en la colección, hay juegos de contrastes entre una inspiración deportiva, que se hace evidente en las prendas cropped y en los estampados, y su declinación sofisticada, que prefiere elementos en lurex, satén de efecto húmedo y cuero.

Custo Barcelona ofrece una colección Activewear exclusiva para hombre. Gtres

Los estampados, elemento fundamental de la estética Custo Barcelona, expresan la inspiración futurista de la colección a través de la reproducción del Avatar mask en micro patrones o macro sujetos, o desarrollan sus líneas para crear nuevas gráficas decorativas. El estampado Butterfly Wings, que estiliza los perfiles de las alas de mariposa creando un motivo ondulado que se aplica en toda la prenda, y la Tokyo, inspirada en las novelas gráficas, se desarrollan en las colecciones mujer y hombre. Solo en esta última se ha propuesto también el Camouflage, revisitado en su iconografía con detalles intensos en color rojo, y el estampado Deco, de fuerte impacto en los tonos del azul, rojo, negro y ocre.

La paleta de colores va desde los rojos más brillantes pasando por el azul Prusia y eléctrico, juntos a verdes y amarillos vitamínicos, hasta tonalidades metálicas e iridescentes.

En la colección de mujer, los volúmenes oversize de los abrigos y chaquetas se entralazan con siluetas más ajustadas de faldas y vestidos, con cortes asimétricos y sensuales transparencias.

La colección de hombre sigue la estela de la femenina, utilizando materiales tecnológicos, tejidos dobles y fibras tech para chaquetas y acolchados. Ajuste oversize en las prendas exteriores, fits generosos en los pantalones que se estrechan en los tobillos y cortes regular o bowling para la camisas estampadas. Una propuesta de activewear, exclusiva para la colección de hombre, que se diferencia por la atención a detalles como cremalleras en goma y elementos transpirables integrados a las prendas.

