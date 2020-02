La 080 Barcelona Fashion homenajea a Andrés Sardá y alaba su figura como embajador de la ciudad

La pasarela 080 Barcelona Fashion ha rendido homenaje al diseñador catalán Andrés Sardá, fallecido el pasado mes de septiembre, en un acto donde se ha alabado su visión innovadora que revolucionó el mundo de la moda íntima y su figura como embajador de Barcelona y Cataluña.



El acto, celebrado este martes, ha contado con la presencia de la modelo Judit Mascó (50 años), el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni (51), la secretaria general de Empresa y Conocimiento, Marta Felip (47), y la hija del diseñador y directora creativa de la firma, Núria Sardá, que ha recibido un título póstumo de la Generalitat.



El homenaje a la figura y al legado del creador catalán se completa con una exposición que recoge sus piezas más icónicas, seleccionadas por su hija, y que se podrá visitar a lo largo del 080 en el Open Area.

La modelo Judit Mascó y la hija del diseñador, Nuria Sardá, han estado presentes en el acto. Gtres

"Apostó por algo que no existía, la corsetería aquí en España era de abuelas, eran fajas, cosas feas. Y él, utilizando materiales novedosos y un tipo de costura invisible, hizo una ropa interior muy sexy para la mujer", ha señalado Mascó, que ha defendido que la buena ropa interior "da placer": "No me pongo ropa interior para los demás, me la pongo para mí misma, para sentirme poderosa".



Por su parte, Collboni ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento con el sector y ha asegurado que están "determinados" a "relanzar" Barcelona como ciudad del diseño y la moda.

Nuria Sardá ha seleccionado las piezas más icónicas de su padre para la exposición. Gtres

En este sentido, el teniente de alcalde ha destacado la figura de Sardá como una "inspiración" y ha enfatizado su vertiente visionaria, innovadora, emprendedora y revolucionaria.



"Cataluña y Barcelona os están agradecidas, familia Sardá", ha recalcado Felip, que ha destacado su vertiente empresarial y emprendedora que permitió internacionalizar su marca y convertirse en un "gran embajador" de Barcelona y Cataluña en el mundo.

[Más información: Fallece Andrés Sardá, el ingeniero que revolucionó la ropa interior]