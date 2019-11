Loewe retira un conjunto de 1.600 euros por parecerse a un uniforme de los campos nazis

Loewe se ha visto obligado a retirar un conjunto con estampado de rayas en blanco y negro por su parecido con el uniforme que lucían las víctimas de los campos de concentración nazis. La firma de moda española ha tenido que pedir disculpas por este outfit valorado en más de 1.600 euros.

La marca lanzó este modelo el pasado 14 de noviembre como parte de la colección cápsula de William De Morgan, una línea inspirada en la obra del ceramista británico del siglo XIX, pero pronto recibió multitud de críticas.

Uno de los juicios más feroces vino de la mano de Diet Prada, un perfil de Instagram dedicado a destapar supuestos casos de plagio en la industria de la moda. "Imposible no ver nada más que un uniforme de un campo de concentración en este conjunto de 1.840 dólares", ha explicado el usuario, "no queda mucho a la imaginación cuando el look resultante es tan asombrosamente perturbador".

Un comentario que fue seguido por otros usuarios, que criticaron a la firma por sacar un conjunto tan similar a un uniforme de un campo de concentración. "No, esto no está bien, recuerda a un uniforme del Holocausto", "¿En serio? ¡Esto no está bien en tantos niveles!", "Esto es tan increíblemente ofensivo. Es descaradamente simbólico del Holocausto, es tan desagradable e irrespetuoso" u "ofensivo", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Tras estas críticas, la marca ha retirado el conjunto y se ha visto obligado a pedir disculpas a través de un instastorie. "Se nos ha llamado la atención porque uno de nuestro diseños, publicado en una revista y parte de nuestra colección con el ceramista William De Morgan, puede entenderse erróneamente como una referencia a uno de los momentos más odiosos de la historia de la humanidad. Nunca fue nuestra intención y pedimos disculpas si alguien ha sentido que nos mostrábamos insensibles hacia unos recuerdos sagrados. Los productos se han retirado de nuestra oferta comercial", rezaba el comunicado.

Zara también tuvo que disculparse por lanzar una camiseta que recordaba a los uniformes de los campos de concentración.

Esta no es la primera vez que una firma se ve obligado a retirar un conjunto por su similitud con prendas relacionadas con el Holocausto. En 2014, Zara tuvo que disculparse por crear una camiseta infantil con un bordado que recordaba a los uniformes que lucían las víctimas de los campos de concentración. La supuesta camiseta de "sheriff" tenía un estampado de rayas azules y una cruz amarilla de seis puntas bordada en la zona del pecho.

Detalle del tapiz de Urban Outfiters.

Un año después, Urban Outfiters también enfureció a sus consumidores con un tapiz que era parecido al tejido utilizado para confeccionar los uniformes de los homosexuales internados en los campos de concentración durante el Holocausto.

[Más información: Loewe lanzará una colección inspirada en Dumbo]