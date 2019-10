Nina Urgell y su top más femenino: hazte con la prenda que más reivindica a la mujer

Nina Urgell es de esas influencers que no buscan que conozcan su cara. Ella es artista. Le encantan las formas, las texturas, las sensaciones y decir algo en sus fotografías y con sus looks. No hay publicación suya que no tenga mensaje, y no nos referimos al texto escrito al lado, sino al contenido evidente dentro de una foto. Una imagen vale más que mil palabras y ella lo lleva a rajatabla. Lo mismo ocurre con sus estilismos. Nunca están vacíos. Y la mejor evidencia de ello está en una de sus últimas apuestas estilísticas.

Un crop top de punto con dos tiras bordadas que simulan dos pechos. Con esta prenda se ha coronado en su Instagram, ya que las fotos posando con este top han alcanzado los 23.000 'me gusta', todo un récord personal para ella. Tanto es así, que unas semanas después de exhibir dos fotos a color y lograr el éxito, compartió una imagen de esa misma sesión pero en blanco y negro.

La prenda en cuestión pertenece a la firma neoyorquina Orseund Iris. Se trata de un top bandeau corto creado en punto acanalado de doble capa y con lo que la marca llama "unas tiras de espagueti enrolladas" en cuyo interior hay dos aros para mantener la forma.

La prenda es de color marfil, por lo que combina a la perfección con cualquier tipo de estilismo inferior, desde el más básico al más glamouroso. Nina Urgell ha creado looks diferentes con este mismo top, ya que lo ha lucido con un pantalón vaquero tipo mom o boyfriend -de estilo ancho- y también con un elegante pantalón palazzo de pinzas.

Si te has enamorado del top, puedes adquirirlo en la tienda online de la firma americana por 195 dólares, lo que equivale a 175'72 euros.

No es precisamente un precio low-cost pero con la compra adquieres una prenda de calidad, de diseño original y sobre todo con un mensaje reivindicativo que nunca pasará de moda. Lucir con orgullo la faceta feminista y femenina es algo que puede hacerse de forma sutil y elegante como demuestra este top de color crudo que puede ser tu mejor aliado tanto en verano como en invierno. Porque dar voz a la mujer siempre es tendencia y más que necesario.

